السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

94 جمجمة بشبرا الخيمة وقليوب.. الحصر النهائى لواقعة رفات موتى القليوبية

رفات موتى بالقليوبية
رفات موتى بالقليوبية

وصل الحصر النهائي للجماجم والرفات التي عثر عليها ملقاه أسفل الطريق الحر بقليوب، وأرشد المقاول المتهم بنقل جزء منها إلى مكان آخر بالقرب من المحطة الوسيطة بمسطرد في حي شرق شبرا إلى 62 جمجمة بحي شرق، و32 فى قليوب. 

فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية أنه تم نقل الرفات والجماجم بسيارات نقل الموتى وعدم استخدام السيارات النقل أو سيارات الحي خلال دفنها بمقابر الصدقة بشبرا طبقا لقرار النيابة العامة، حيث جرى إعادة تكفينها ودفنها من جديد. 

وفي وقت سابق أرشد المقاول المتهم بالاستيلاء على مقابر الصدقة بمنطقة دمنهور شبرا الخيمة  للاتجار فيها وإلقاء الرفات والجماجم والعظام أسفل الطريق الحر بقليوب للتخلص منها عن مكان آخر تخلص فيه من مجموعة من الجماجم والرفات تبين أنه يقع في قطعة أرض فضاء ملكية خاصة بالقرب من المحطة الوسيطة بمسطرد في حي شرق تستخدم كجراج خاص.

رفات موتى بالقليوبية

وانتقلت أجهزة الأمن ومسئولو حي شرق شبرا برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي، وتم التحفظ على الكمية المتواجدة في الأرض الفضاء وجمعها ونقلها وفق قرار النيابة وإعادتها لمقابر الصدقة بمنطقة دمنهور شبرا بحي غرب شبرا وإعادة دفنها وتنظيف مكان الواقعة.

وكشفت التحقيقات أنه لا صحة لاستخدام سيارات الحي في نقل الرفات سواء قبل اكتشاف الواقعة أو بعد اكتشافها كما روج البعض.

كما دلت التحقيقات مع المقاول المتهم بنقل الجماجم البشرية ورفات الموتى أنه قام بهدم مقابر الصدقة بدمنهور شبرا من أجل بناء مقابر أخرى للاتجار بها وأنه قام بنقل “رتش” المقابر بعد شكوى الأهالي من توقف الحركة المرورية أمام المقابر.

محافظة القليوبية مقابر الموت الصدقة جمجمة المقاول

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