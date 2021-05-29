تحقيقات دهس «دليفري» تحت عجلات سيارة يقودها طفل في السويس

تباشر النيابة العامة في السويس تحقيقاتها في مقتل سائق “دليفري” تحت عجلات سيارة يقودها طفل بسرعة جنونية في السويس.

حيث لقي عامل توصيل طلبات في السويس مصرعه، على إثر صدمه طفل يقود سيارة والده بسرعة، ونقل رجال الإسعاف العامل لمشرحة المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد باصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية بضاحية حوض الدرس في محافظة السويس.

انتقلت قوة من النجدة لموقع الحادث أمام مسجد المحروسة بضاحية الملاحة، وأفادت المعاينة بأن قائد السيارة حدث لم يبلغ السن القانوني لقيادة سيارة والده، وبسبب السرعة وعدم تقدير المسافات صدم الدراجة النارية التي يستقلها عامل توصيل طلبات.

وكشفت مصار في النيابة، إن قسم الطوارئ استقبل عمر عصام، 34 عاما، مصاب بنزف في المخ وتوفى متأثرا بإصابته عقب وصوله في سيارة الإسعاف.

وتحفظت الشرطة على الطفل 17 عاما، واستدعت والده وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي سياق منفصل تجري نيابة العجوزة تحقيقات موسعة مع سائق ميكروباص متهم بقتل شخصين وإصابة ثالث عقب الإطاحة بهم بمكيروباص يقوده على الطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء أمس الجمعة.

وقررت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له بعدما قرر عدد من شهود العيان في مناقشاتهم أن المتهم كان غير متزنا وقت إمساك الأهالي به وردد البعض: "كان شارب استروكس". كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص سائق ، ٢٥ سنه لقيامه بقيادة إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" وتسببه فى حادث تصادم بمنطقة العجوزة بالجيزة نتيجة إختلال عجلة القيادة بيده، مما أدى لوفاة شخصين وإصابة آخر وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات.

وبمواجهته تبين عدم حمله ثمة تراخيص وأقر بإرتكاب الواقعة دون قصد. وكشفت شهادة عدد من شهود العيان ملابسات الحادث حيث قرروا ان المتهم قاد السيارة بسرعة جنونية، ودهس مجموعة من الأشخاص أمام أحد محلات بيع الأسماك بالمنطقة.