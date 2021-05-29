السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مصطفى بيومي يكتب رواية جديدة عن مذكرات شخص شهد تحول مصر من النظام الملكي إلى الجمهورية

الناقد والروائي مصطفى
الناقد والروائي مصطفى بيومي

الكاتب والأديب مصطفى بيومي يكتب رواية جديدة عن مذكرات شخص شهد تحول مصر من النظام الملكي إلى الجمهورية، والرواية ذات حجم كبير حيث تقع في أكثر من ألف صفحة ويتوقع الانتهاء منها قبل نهاية ٢٠٢١.

ويقترب الروائي مصطفى بيومى كعادته من الحياة المصرية فى مناحيها المختلفة، انطلاقا من تساؤله المشروع: "وهل مثل الرواية فى قدرتها على تقديم الشهادة الشاملة التى يمكن من خلالها التطلع إلى المستقبل الأفضل الذى ننشده؟".

يذكر أن ومصطفى بيومي كاتب روائي وناقد صدر له أكثر من خمسة وخمسين كتابا ورواية وله العديد من الأعمال النقدية ومن أبرزها: معجم أعلام نجيب محفوظ، جمال عبد الناصر في الرواية المصرية، السادات في الرواية المصرية، كرة القدم في الأدب المصري، أستاذ الجامعة في أدب نجيب محفوظ، القرآن الكريم في أدب نجيب محفوظ. الملك فاروق في الأدب المصري، سعد زغلول في الأدب المصري، شخصيات شيوعية في الرواية المصرية، ومن أعماله الروائية إنسان، يوم، أكاذيب صغيرة، وغيرها من الأعمال. 

وقد حاز على العديد من الجوائز الأدبية منها :الجائزة الأولى في المسابقة القومية عن أدب نجيب محفوظ بكتابه "الرؤية الوفدية في أدب نجيب محفوظ"، وجائزة سعاد الصباح في الرواية بكتابه "لمحات من حياة المواطن م ب"، كما حصل على جائزة أخبار اليوم في الرواية بروايته "نقطة بعيدة في القلب"، فيما حصل على سبع جوائز من الهيئة العامة لقصور الثقافة في الرواية والنقد الأدبي ومسرحية الفصل الواحد، وفز كذلك بجائزة سوزان مبارك في أدب الطفل.

وكما يقول عنه رئيس تحرير سلسلة "إبداعات قصصية"، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب والناقد سيد الوكيل، فى تقديمه لرواية "أما بعد" لمصطفى بيومي، يقول سيد الوكيل "الطريف هو أن مصطفى بيومى أول من قدم عملاً أدبيًا كاملاً يقوم على الأحلام عندما قدم كتابه "أحلام سرية" وهى رواية ذات بنية تقوم على نصوص منفصلة متصلة، هى نصوص الأحلام، وقد وضعه قبل أحلام نجيب محفوظ بزمن طويل".

مصطفى بيومي الناقد سيد الوكيل جمال عبد الناصر في الرواية الرؤية الوفدية في أدب نجيب محفوظ شخصيات شيوعية في الرواية المصرية

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