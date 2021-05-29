إغلاق حي في جنوب الصين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد

أغلقت السلطات حيا في مدينة غوانتشو في جنوب الصين السبت في محاولة للسيطرة على ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.



وسجّلت المدينة التي تعتبر مركزا صناعيا وتقع شمال هونغ كونغ وتعد نحو 15 مليون نسمة 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.



وقال مكتب الصحة البلدي في غوانتشو في مذكرة السبت إنه تم تحديد خمسة شوارع في حي ليوان وسط المدينة على أنها "مناطق عالية المخاطر" وأمرت السكان بالتزام منازلهم ريثما يتم استكمال فحوص كوفيد.



وأغلقت الأسواق والمدارس وأماكن الترفيه في المنطقة.



وسارعت حكومة المدينة لإجراء عمليات فحص واسعة تم في إطارها إجراء فحوص لنحو 700 ألف شخص بحلول الأربعاء.



وسيطرت الصين بدرجة كبيرة على تفشي الفيروس وشددت قواعد الحجر الصحي بعد ارتفاع عدد الإصابات في دول مجاورة.



وقال مسؤولون محليون في قطاع الصحة إنهم يعتقدون أن تفشي الفيروس المحدود في غوانتشو قد يكون مرتبطا بامرأة تبلغ من العمر 75 عاما ثبتت إصابتها بنسخة الفيروس المتحوّرة التي تم التعرّف عليها أول مرة في الهند.



وتفيد الأرقام الأخيرة الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد الإصابات المؤكدة في الصين بلغ حتى الآن 91061 حالة بينها 4636 وفاة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.29 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و 653063.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.