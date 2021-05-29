رئيس البرلمان العربي يثمن خطة «عمان 2040» خلال لقائه سفيرها بالقاهرة

استقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، بحضور الدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي، لبحث مجمل القضايا والتطورات على الساحة العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالسياسة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، ورؤيته البناءة للمضي قدما بالسلطنة نحو آفاق أرحب وبناء مستقبل واعد للشعب العماني.

وثمن في هذا السياق الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العماني، والسير قدما نحو تحقيق مستقبل واعد وبناء نهضة حديثة ومتجددة.

وأكد رئيس البرلمان العربي على أهمية الدور الذي يقوم به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الصادقة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بموفور الصحة والعافية، وللشعب العماني بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة .

وخطة عمان 2040 هي خطة تنموية حكومية، حيث نص أمر سلطاني بإعدادها في 22 ديسمبر 2013، وذلك في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي كلّف هيثم بن طارق - السلطان الحالي - برئاسة اللجنة المُعدّة لها. جاء في أمر تشكيلها وجوب «إعداد الرؤية المستقبلية 2040 وبلورتها وصياغتها بإتقان ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع ومشاركة فئات المجتمع المختلفة، حيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين».

وتقوم رؤية عمان 2040 على ثلاثة محاور أساسية، هي: «الإنسان والمجتمع»، و«الاقتصاد والتنمية»، و«الحوكمة والأداء المؤسسي». ترتكز الخطة على تنويع الاقتصاد العماني بعيدًا عن عائدات النفط.

وأقرت الرؤية من قبل السلطان هيثم بن طارق في 15 ديسمبر 2020، وجاء في خطاب إقرارها إلى أنها: «خلاصة جهد وطني وتوافق مجتمعي وأن نجاحها مسؤولية الجميع دون استثناء كل في موقعه»، وقال السلطان هيثم عند إطلاقه للرؤية «إن رؤية عمان 2040 هي بوابة السلطنة للعبور للتحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها، من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في كافة محافظات السلطنة».

ودخلت الرؤية حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 وستستمر حتى نهاية 31 ديسمبر 2040.