جحيم ميريام فارس: أيامي في الحظر معاناة 5 نجوم

أسرار بطلة نتفليكس

أعلنت شبكة نتفليكس تقديم فيلم وثائقي عن النجمة ميريام فارس ومعاناتها مع حملها الثاني خلال فترة الحظر التي فرضها فيروس كورونا المقرر عرضه في 3 يونيو المقبل، وصرحت فارس عبر حسابها على انستجرام قائلة: "ملكة المسرح ميريام فارس قريبًا على نتفليكس".

تظهر ميريام فارس في الإعلان الدعائي للفيلم الوثائقي أثناء حملها بطفلها الثاني وهى تعلق الزينة من أجل جلسة تصوير خضعت لها برفقة زوجها ونجلها الأكبر جايدن، وتتحدث خلال الفيلم عن زواجها من داني متري وذكريات 6 سنين من الزواج بين اللحظات السعيدة والعوائق التي واجهتها، واصفة تجربتها مع الزواج بأنها تجربة سعيدة، فأين المعاناة كما عبر رواد مواقع التواصل، بل هي رحلة منتقاه من المرح واللعب.

ميريام فارس

الحياة الخاصة لميريام فارس

في الحقيقة ميريام فارس مولعة بالتصوير، ومشاركة صورها مع متابعيها على الانستجرام، ومع ذلك هي تفضل الخصوصية الشديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع عائلتها، وحياتها الخاصة، فدائما ما تفاجئ الجمهور بقرارات جريئة دون أي مقدمات كما يفعل الكثيرين، مثل خبر زواجها في عام 2014 من داني ميتري دون إظهار ملامحه، واتخذت نفس القرار بخصوص ابنها جايدن الذي أنجبته عام 2016.

أما عن حملها الثاني فتزامن مع تفشي جائحة كورونا، وظهرت ميريام حينها بأكثر من صورة وهي ترتدي فساتين فضفاضة حتى تخفي شكل بطنها، ولم تعلن حينها للجمهور كعادتها عن حملها الثاني، الذي كانت تتمناه أن يكون فتاة، وحينها ثارت العديد من التكهنات حول الأمر لكنها لم تعلق، وعلى الرغم من تخفيف الإجراءات الاحترازية حينها إلا أنها ظلت ملتزمة بالحجر المنزلي.

ميريام فارس

في بوست نشرته على صفحتها الخاصة على انستجرام في سبتمبر 2020، أشارت فارس:" بتصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ 23 فبراير 2020؟".

وتكهن المتابعين حينها أنها استغلت توقف مشروعاتها الفنية الفترة المقبلة بسبب جائحة كورونا وقررت الاستفادة من الوقت بإضافة فرد جديد إلى العائلة إلى جانب ابنها الوحيد جايدن.

وبعدما تأكدت ميريام من حملها بذكر قد بدأت باختيار جهاز لطفلها من المحلات في لبنان، فبسبب ظروف السفر وكورونا لم تسافر إلى الخارج للتبضع لطفلها الثاني، فجهاز طفلها جايدن كانت قد أحضرته من أوروبا.

حب ووعكات صحية

في تلك الفترة، نشرت ميريام مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كان يوم ولا أروع، الله يحفظ كل الآباء ويعطيهم الصحة"، فعلاقة صداقة قوية جمعتها مع زوجها قبل قصص الحب والزواج، ووصفة في إحدى اللقاءات من قبل أنه لذيذ، وتستلطف الحديث معه.

ميريام فارس

ودخت النجمة اللبنانية منذ نحو عامين في أزمة صحية مفاجئة، اضطرت بسببها لإلغاء كافة أنشطتها الفنية لبضعة أشهر، ثم عادت بعدها لإحياء الحفلات في نطاق ضيق حتى لا تجهد نفسها، ولم تفصح أبداً عن طبيعة مرضها، ونفت إصابتها بالسرطان.

لماذا سخر الجمهور من ميريام فارس؟

وعلى مدار اليومين الماضيين، تعرضت ميريام لوصلة سخرية بسبب فيلم نتفليكس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار محتوى الفيلم الاستياء خصوصاً من الفتيات اللائي اعتبرن أن كل امرأة تمر بهذه المرحلة، التي لا يمكن تصنيفها تحت عنوان «معاناة».

وقال هشام: «أنا كمان هعمل وثائقي عن فترة الحظر والصعوبات اللي شفتها وهسميه حياتي وأنا متضايق مع بسكوت العشر دقايق»، أما هبه حسن عبرت:«يا مدام ميريام the journey إيه بس ماتستفزيناش عشان لو قمنا عملنا قصص معاناتنا في فيلم هنعمل ملحمة إنتاج ناشيونال جيوجرافيك.. وهتبكي دم لما تشوفيه».