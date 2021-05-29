غدًا.. «نوعيات النواب» تواصل مناقشة الموازنة العامة للدولة

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 لعدد من الهيئات.

حيث تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة، غدا الأحد، موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

كما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أيضا اجتماعًا غدًا، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة (مكتبة مصر العامة الرئيسية، صندوق مكتبات مصر العامة، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، المركز القومي للترجمة، رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومي للسينما، البيت الفني للمسرح).

وتستكمل لجنة الإعلام اجتماعها في نفس اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (مكتبة مصر العامة الرئيسية – صندوق مكتبات مصر العامة – الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – المركز القومي للترجمة– رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي- المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومي للسينما – البيت الفني للمسرح).

كما تعقد لجنة الإسكان اجتماعا يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 لكل من ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والجهاز المركزي للتعمير.

وتناقش اللجنة الاقتصادية يوم الإثنين المقبل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة العلاقات الخارجية كما يناقش الاجتماع مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية الإثنين مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021-2022، لمحافظتي القاهرة والجيزة، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021-2022، لمحافظتي القليوبية والمنوفية، بالاضافة الى مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021-2022، لمحافظتي الإسكندرية والغربية.