طوكيو: 539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو 539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليوم السبت، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.



والرقم أقل 63 حالة مما تم تسجيله قبل أسبوع ويمثل اليوم الـ16 على التوالي لتراجع أسبوعي في حالات الإصابة.



ويبلغ إجمالي حصيلة الإصابات في طوكيو الآن 160 ألفا و247 حالة، ويقول مسؤولون إن هناك 78 حالة حرجة، أي أكثر بثماني حالات عن أمس الجمعة.



وأكد مسؤولون في طوكيو ست حالات وفاة من الفيروس اليوم السبت.

وفي سياق متصل، قالت اليابان أمس الجمعة، إنها ستدرس تقاسم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع بلدان أخرى، في حين حثت لجنة في الحزب الحاكم على تقديم جزء من مخزون لقاحات أسترا زينيكا لتايوان التي رحبت بالخطوة وحثت على اتخاذ قرار سريع.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.29 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و 653063.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.