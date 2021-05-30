«كابوس وهفوق منه».. أبرز تصريحات رنا رئيس عن وفاة والدها وجدها

أثارت الفنانة رنا رئيس الجدل بعد حلولها ضيفة على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، حيث تحدثت عن والدها ومشاركتها في مسلسل ضل راجل الذي تم عرضه رمضان الماضي.



"الدستور" ترصد أبرز تصريحات رنا رئيس.

- قالت إنها شاركت بدور رئيسي فى "ضل راجل" مع ياسر جلال، وشاركت فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع يحيي الفخرانى.

قالت رنا رئيس عن وفاة والدها أثناء تصوير مسلسل ضل راجل بعد 5 أيام أصيبت بكورونا، وأصيب كل من في منزلها، ولأنهم خافوا كثيرا على جدها نقلوه من المنزل، ثم فوجئت أن والدها نقل إلى المستشفى.

تابعت "في البداية ظنت أنه مرض آخر وليس كورونا، لكن اكتشفت بعد ذلك أنه تم حجزه في مستشفى عزل، وجلست معه لمدة 3 ساعات قبل وفاته وجاء إللى فى البلاتوه و قال لى إنتى هتكسري الدنيا.



دورها بمسلسل ضل راجل كان صعبًا جدًا، وأن المخرج أحمد صالح هو مَن رشحني في شخصية بنت الفنان ياسر جلال، واتخضيت من الشخصية وهي شخصية بسيطة وتخاف من الخطأ، ولكنها وقعت في أخطاء:"جدي أصيب بكورونا، وهو أقرب الأشخاص إلي قلبي وتم نقل والدي إلى المستشفى".



- جدها توفاه الله وكانت من أصعب اللحظات إلى قلبها وبعد الدفن، توفي والدي وكانت من أصعب اللحظات في حياتي وانهارت بالبكاء.

- :"لم أكن استوعب ما يحدث، وكانت لحظات صعبة جدا وكان لازم انزل أصور مشاهدي بضل راجل وقعدت ١٨ يوم من مسلسل د. يحيي الفخراني، ومسلسل الفنان ياسر جلال ، وكان وقت صعب جدا ولم استطيع التوقف عن التصوير.



- قالت إن المشهد في المستشفى مع الفنان ياسر جلال أصعب مشهد وعلى الرغم أنها لم تتحدث لكنها تأثرت جدا به وبشخصية البنت المكسورة والحزينة طوال حياتها:"كنت أتمني أن يكون والدي وجدي عايشين ليشاركوني النجاح وأنا احتسبتهم عند الله شهداء".

- قالت إنها عاشت صدمة كبيرة وكان عليها أن تتماسك وتعود للتصوير، موضحة أنها كانت تقول لنفسها "أكيد دا كابوس وهافوق منه".