وكيل تعليم دمياط يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية ميدانيًا

أكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة التباعد الجسدي بين الطلاب وارتداء الكمامات، أثناء سير وبعد انتهاء الامتحانات داخل جميع المدارس، مؤكدا أن المحافظ تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة وتوجه بإزالة كافة المعوقات.

وتفقد "عثمان" سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارتي دمياط وعزبة البرج التعليمية، وتابع سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.

وشدد "وكيل الوزارة" على اتباع جميع اللجان للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين وكذلك التشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة الامتحانية.

من ناحية أخرى، اطمأن "وكيل الوزارة" على سير الامتحان من غرفة العمليات بديوان المديرية مؤكدا أنها لم تتلق أية شكاوى خاصة بإجراء الامتحانات، مضيفا أنه جرى إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وسوف يجرى تعقيمها وتطهيرها يوميًا قبل وبعد الامتحانات، ولن يسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن دمياط، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل كراسات الإجابة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

ويطمئن "وكيل الوزارة" أولياء الأمور بأن الوزارة والمحافظة يضعان امتحانات الشهادة الإعدادية نصب أعينهما، لأنها تعد من المهام القومية للدولة، ويسخران كافة إمكانياتهما من أجل توفير الظروف الملائمة والمحفزة لهم.

كما تعمل "محافظ دمياط" بصفة خاصة على تذليل كافة العقبات التي تواجه سير الامتحانات وفق الظروف المتاحة، لافتاً إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستنجز بإذن الله في سلام ويسر، متمنيا كل النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.