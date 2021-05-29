السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء 262 منزلا وتسكين 895 أسرة من بطن البقرة بمدينة الأسمرات

إزالات بطن البقرة
إزالات بطن البقرة بمصر القديمة

أعلن حي مصر القديمة بقيادة اللواء خالد شحاتة استكمال إخلاء وإزالة منطقة بطن البقرة، وأسفر ذلك عن إخلاء عدد ( ٢٦٢ ) عقارا إلى الآن وتسكين المستحقين بهم بمنطقة الأسمرات وعددهم ( ٨٩٥ ) أسرة.

واكد حي مصر القديمة أنه جاري المتابعة للمنطقة حتى تمام الانتهاء من إزالتها بالكامل، وتوفير المساكن الأدمية لقاطني هذه العشوائيات طبقآ لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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إزالات بطن البقرة بمصر القديمة 

تأتي الأعمال استمرارآ لجهود حي مصر القديمة بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية، والتي تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية والموضوعة تحت شعار لا للعشوائيات وتوفير مساكن آدمية لسكانها وبناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وتحت إشراف اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة ومتابعة المهندس احمد ابراهيم سكرتير عام الحي والإدارات المعنيه بالحي.

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لإزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.

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إزالات بطن البقرة بمصر القديمة 

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة ٢٥٥ عقار عشوائي حتى الآن من إجمالي 730 عقار بالمنطقة، موضحا أنه تم إخلاء وتسكين ٧٦٠ أسرة  تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الاسمرات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.  

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إزالات بطن البقرة بمصر القديمة 

وأضاف محافظ القاهرة أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه لتغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة إلى الأفضل، مؤكدا أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  لهم ( وحدات صحية، مركز شباب مدارس).

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تأتى تنفيذً لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن لقاطنيها كما تأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية. 

منطقة بطن البقرة مصر القديمة إزالات بطن البقرة الأسمرات محافظة القاهرة

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