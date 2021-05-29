كل ما تريد معرفته عن الفطر الأبيض والأسود والأصفر

خلال الأسابيع الماضية، كان هناك ارتفاع حاد في عدد الإصابات الفطرية المبلغ عنها في الهند، وانتشرت 3 أنواع من الفطريات حتى الآن “الفطر الأسود، والفطر الأبيض، والفطر الأصفر”.

إليكم كل ما تريدون معرفته عن الفطريات الصفراء، و السواد، والبيضاء بحسب موقع republicworld.



1- الفطر الأسود "Rhinocerebral"

هو عبارة عن عدوى فطرية، تصيب الجيوب الأنفية والأسنان وعظام الوجه، وقد تؤدي إلى تخثر الدم في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تلف أنسجة العين والمخ في المراحل المتأخرة.

أعراض الفطر الأسود

- الصداع.

- ألم في الوجه.

- آلام في الأسنان.

- تغير لون سقف الحلق.

- ضعف النظر، قد يتطور إلى العمى.

- انسداد الأنف وخروج إفرازات داكنة اللون من فتحتها.

- تدهور درجة الوعي في بعض الحالات.

2- الفطر الأبيض "pulmonary"

يظهر الفطر الأبيض على هيئة بقع بيضاء في بطانة الفم واللسان واللوزتين والمريء، ويعتبر أكثر خطورة من النوع الأسود، لأنه يصيب الرئتين بمضاعفات خطيرة، وقد يمتد تأثيره ليشمل أيضًا الأمعاء والأعضاء التناسلية.

أعراض الفطر الأبيض

- السعال الشديد.

- ألم في الصدر.

- ضيق التنفس.

- الصداع المستمر

3- الفطر الأصفر "Disseminated"

أكثر فتكًا من النوعين الأسود والأبيض، بسبب الطريقة التي يؤثر بها على الأعضاء الحيوية عند دخوله الجسم، عبر قلة النظافة الشخصية أو تناول الأطعمة الملوثة، حيث يعرضها للإصابة بالفشل.

أعراض الفطر الأصفر

- اضطرابات هضمية.

- فقدان الوزن.

- فقدان الشهية.- الخمول.

- بطء التئام الجروح.



هناك 3 عوامل تزيد من فرص إصابة مرضى كوفيد-19، إما بأحدهم أو الثلاثة معًا، وهي:

- تناول الأدوية المثبطة للمناعة في الحالات الحرجة، مثل الكوريتزون.

- الاستخدام الخاطئ لأدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، خاصةً المضادات الحيوية، لأنها تتسبب في الإصابة ببكتيريا خطيرة، تسمى "البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية".

- عدم تعقيم أجهز التنفس الصناعي في المستشفيات، مما يؤدي إلى انتقال العدوى إلى الجسم عند الخضوع لها.

نصائح للوقاية من الفطريات

- غسل الخضروات والفواكه جيدًا قبل تناولها.

- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض.

- اتباع نظام غذائي صحي، غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لتقوية الجهاز المناعي.

- التأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات المعلبة قبل تناولها.

- عدم تناول المضادات الحيوية، إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطريات:

مرضى السكري

مرضى السكري غير المنضبط هم الأعلى خطرا للإصابة بالعدوى الفطرية من أي نوع لهؤلاء الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ارتفاع مستويات السكر في الدم أو مرض السكري غير المنضبط، في حين أن مرض السكري يزيد الالتهاب بشكل خطير ويثبط مناعة الجسم، فإن مستويات الجلوكوز المرتفعة تسهل أيضًا دخول الفطريات بسهولة أو انتشارها.



ضعف في الجهاز المناعي

من لديهم ضعف في الجهاز المناعي يمكن لبعض الحالات، واضطرابات المناعة الذاتية أن تمنع جهاز المناعة من العمل بشكل جيد أو الدفاع عن الجسم من الأمراض.بينما تنتشر الفطريات السوداء في الجسم عندما يستنشقها الشخص عن طريق الهواء أو البيئة الملوثة.



الأشخاص الذين مر على تعافيهم 6 أسابيع

ربط غالبية حالات الفطر الأبيض والأسود في الوقت الحالي بالمرضى الذين تعافوا من كورونا، أو تم نقلهم إلى المستشفى لعلاج كوفيد، كما أن المرضى الذين تعافوا من كورونا في غضون 6 أسابيع معرضون بشدة للخطر



كورونا الشديدة

أولئك الذين يعانون من كورونا الشديد أو الحرج، والذين وضعوا تحت العناية المركزة العلاج بالأكسجين يواجهون مخاطر عالية.

مرضى اضطرابات الكلى

يمكن أن يضر التلف والفشل الكلوي بمناعتك لأنه يمكن أن يضعف جسمك ويسهل على الجراثيم الدخول للجسم والتسبب في أضرار لاحقة.