السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البريد المصري يفوز بجائزة التميّز الرقمي كافضل مؤسسة بريدية عربية فى التحول الرقمى

جريدة الدستور

فاز البريد المصري بجائزة التميّز الرقمي كافضل  مؤسسه بريديه عربيه تطبق التحول الرقمى وذلك خلال مشاركته في منتدي "تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المُرَاسِلّه" والذي ينظمة اتحاد المصارف العربية في بيروت وتسلم الجائزة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري حيث قام وسام فتوح امين عام اتحاد المصارف العربيه ومحمد بن عمر امين عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بتسليم الجائزة لرئيس البريد المصري وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجال المصرفي والمالي والتكنولوجي في المنطقة العربية.


قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان فوز البريد المصري بهذه الجائزة يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري علي المستوي الاقليمي والدولي خلال الفترة الماضية و يمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من انجازات علي ارض الواقع سواء في الخدمات البريدية اوالمالية اوالحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي علي كافة اجراءات العمل وتطوير البنية التحتية ويؤكد ايضاً على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة.

البريد المصري يفوز بجائزة التميّز الرقمي

واضاف الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان هذا الانجاز تم تحقيقه بالاعتماد علي العاملين بالبريد المصري الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذي جعل البريد المصري مثلاً يحتذي به بين كافة المؤسسات البريدية حول العالم.

و الجدير بالذكر ان البريد المصرى قد سبق وحصل على جائزه خدمه العملاء من الإتحاد البريدي العالمى كافضل خدمه عملاء عن عام ٢٠٢٠

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