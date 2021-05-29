الدبيبة يزور إيطاليا الاثنين.. ولجنة ليبية لرفع القيود عن الأموال المحتجزة بتونس

يزور رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة العاصمة الإيطالية روما بعد غد الاثنين، لحضور الحدث الاقتصادي "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية"، وذلك بمقر وزارة الخارجية الإيطالية.



ذكرت ذلك قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الجلسة العامة سيحضرها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو.



وكان الدبيبة قد بحث، أمس في العاصمة الليبية طرابلس، مع وزيري خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، ومالطا إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، سبل إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.



ومن ناحية أخري، أصدر رئيس الحكومة المؤقتة قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس، ومن ثم العمل على إعادتها لليبيين مرة أخرى.



وذكرت (ليبيا الحدث) أن القرار نص على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية الميليشياوي محمد خليل عيسى، وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود عمر سعيد، ومدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة ومدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية.



وأشار القرار إلى أن اختصاصات اللجنة، هي استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية، ووضع قاعدة بيانات لها، وكذلك التواصل مع الجهات المعنية فى تونس بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية فى تونس لرفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين والعمل على إعادتها لأصحابها، على أن تقدم اللجنة تقريرا شهريا عن سير العمل لرئيس مجلس الوزراء.