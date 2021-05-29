السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدبيبة يزور إيطاليا الاثنين.. ولجنة ليبية لرفع القيود عن الأموال المحتجزة بتونس

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

يزور رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة العاصمة الإيطالية روما بعد غد الاثنين، لحضور الحدث الاقتصادي "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية"، وذلك بمقر وزارة الخارجية الإيطالية.


ذكرت ذلك قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الجلسة العامة سيحضرها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو.
 

وكان الدبيبة قد بحث، أمس في العاصمة الليبية طرابلس، مع وزيري خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، ومالطا إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، سبل إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
 

ومن ناحية أخري، أصدر رئيس الحكومة المؤقتة قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس، ومن ثم العمل على إعادتها لليبيين مرة أخرى.
 

وذكرت (ليبيا الحدث) أن القرار نص على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية الميليشياوي محمد خليل عيسى، وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود عمر سعيد، ومدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة ومدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية.
 

وأشار القرار إلى أن اختصاصات اللجنة، هي استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية، ووضع قاعدة بيانات لها، وكذلك التواصل مع الجهات المعنية فى تونس بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية فى تونس لرفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين والعمل على إعادتها لأصحابها، على أن تقدم اللجنة تقريرا شهريا عن سير العمل لرئيس مجلس الوزراء.

مفاوضات الحكومة الليبية رئيس الحكومة الاتحاد الأوروبي المهاجرين غير الشرعيين الحكومة الليبية المؤقتة

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

بيراميدز يعلن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق

حكم نهائى ينتصر للصحفيين: بدل التكنولوجيا حق وليس منحة

وصول وزير التموين لصوامع بنها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين