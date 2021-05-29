السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق 4 منشآت وغرامة 9 آخرين وسط الإسكندرية

إغلاق وتسمع ٤منشآت
إغلاق وتسمع ٤منشآت بحي وسط

شن حي وسط الإسكندرية، حملة مسائية بقيادة المحاسب رجب النقيدي رئيس الحي وسط، لمتابعة تطبيق إغلاق جميع المحلات في المواعيد المحددة والإجراءات الاحترازية، وفق قرارات مجالس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا.

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إغلاق وتسمع ٤منشآت بحي وسط

وقامت الحملة، بمشاركة مدير إدارة اشغال الطريق، وإدارات: أشغال المتابعة، ورخص المحلات، والإيرادات، بالمرور بشوارع (ايزيس ،محسن ،شجرة الدر، محرم بك، الرصافة ، عرفان،بوالينو، ابن عتيق ،ابن الخطاب، الفردوس ،محمود سلامة، صلاح الدين ،مسجد الحضري، مسجد حجاج ،الشموس، الازرقي، ابيدوس، امين الرافعي، قناة المحمودية، قنال السويس البطئ، اسماعيل الفنجري، المفتش، سامي جنينة، مساكن طوسون، و مصطفي اسماعيل).

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إغلاق وتسمع ٤منشآت بحي وسط

وأسفرت الحملة عن إغلاق ٤ منشآت لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، وتحصيل غرامات فورية من ٩ منشات لمخالفة قرارات رئيس الوزراء.

وتم التنبيه والتأكيد على التزام المنشآت بمواعيد الإغلاق المقررة في التاسعة مساءً، كما تم رفع ٥٠ حالة اشغال متنوعة.

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إغلاق وتسمع ٤منشآت بحي وسط

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء وفقا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساءا، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الذي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

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إغلاق وتسمع ٤منشآت بحي وسط

وشدد الشريف على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال، والتعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

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إغلاق وتسمع ٤منشآت بحي وسط

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار إغلاق المحال العامة والمولات والمقاهى فى التاسعة مساء.

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إغلاق وتسمع ٤منشآت بحي وسط
غلق وتشميع غرامة فورية حي وسط الاسكندريه الاجراءات الاحترازية قرارات لجنة ازمة كورونا

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