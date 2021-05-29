محافظ القاهرة يتابع إزالات تعارضات محور مسطرد

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة لتفقد أعمال إزالة العقارات لتوسعة محور مسطرد بحضور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وبحضور رئيس حى المطرية.

وقال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إن الأعمال مستمرة في شارع المشروع بحي المطرية.

وأوضح صابر لـ"الدستور" أن تعويض الأهالي يسبق عمليات الإزالة.

وأعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة عن استمرار أعمال إزالة التعارضات فى محور المستشار عدلى منصور مسطرد بعد صرف التعويضات المقررة للسكان، لتنفيذ أعمال توسعة المحور والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة البالغ طوله ١٦ كيلو متر من محطة عدلى منصور وجوزيف تيتو ثم جسر السويس والربط مع محور الفريق العرابى بالسلام و٦ أكتوبر ثم شارع المشروع بالمطرية ومسطرد والربط مع طريق بنها الحر.

وأوضحت المنطقة الشرقية، في بيانها أن المحور يخدم سكان أحياء السلام والمرج وعين شمس والمطرية.

وأشارت المنطقة إلى أن الأعمال جائت وبمتابعة من إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بحضور رئيس حي المطرية، حسب توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كان صرح إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، بأن عمليات الإزالة تتم للمنازل المتعارضة مع محور عدلي منصور بعد تسلم الأهالي قيمة التعويض.

وأكد صابر أن عمليات الإزالة تتم في الوقت الحالي في منطقة المطرية حسب أجندة العمل.

واوضح إبراهيم إنه تم إزالة 4 مساكن في كمال حجاب وباقي منزل وتم إزالة 3 منازل في امتداد المشروع وجار العمل على إزالة 5 منازل.

وأشار صابر الى أن تعويض الأهالي يتم احتسابه بالمتر ويصل ما بين 3 آلاف و3100 جنيه وقد يصل سعر الوحدة بين 300 و350 ألف جنيه.

ولفت نائب محافظ القاهرة إلى أنه يتم تحويل المبالغ للأهالي قبل إخلاء المنازل وبدء الإزالة.

ويربط "محور مسطرد - عدلي منصور"، شارع المشروع في المطرية بوسط القاهرة، كما سيربط أجزاء من حي السلام بوسط المدينة.

يذكر أنه تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى في وقت سابق، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعى الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة 65 فدانا.

إزالات تعارضات محور مسطرد

إزالات تعارضات محور مسطرد

إزالات تعارضات محور مسطرد