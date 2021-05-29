السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة رضيع قنا بعد كشف هوية والديه

وفاة رضيع
وفاة رضيع

توفي الطفل الذي عثر عليه أمام ستاد قنا الرياضي منذ أيام، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد التعرف على هوية والده ووالدته، والتي بينت التحريات وجود علاقة غير شرعية بينهما.

وكانت كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، أول أمس الخميس، غموض العثور على طفل رضيع حديث الولادة ومجهول الهوية أمام ستاد مدينة قنا، وذلك بجوار موقف قوص.

وبينت التحريات، أن كاميرات المراقبة في المنطقة، كشفت قيام طفلة تم التعرف على هويتها، وتبين أنها تبلغ من العمر 15 عامًا، حيث دخلت الطفلة في علاقة غير شرعية، وأنجبت طفلاً، فقامت بإلقاؤه أمام منطقة ستاد قنا هربًا من الفضيحة.

فيما لا تزال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تبحث عن والد الرضيع، المتهم الذي دخل في علاقته غير الشرعية مع الطفلة البالغة من العمر 15 عامًا، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكان عثر مواطنون في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، الأربعاء الماضي، على جثة طفل داخل صندوق قمامة أمام مسجد الفتح بمنطقة 15 مايو بمدينة نجع حمادي، فيما أخطرت الأجهزة الأمنية لتولى اللازم.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي بلاغًا من مركز شرطة نجع حمادي، بورود بلاغًا من مواطنين بمنطقة 15 مايو بنجع حمادي، يفيد العثور على جثة طفل مجهول الهوية، داخل صندوق قمامة. 

وكانت قد توفيت طفلة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، إثر إصابتها بعصف كهربائي داخل منزلها في قرية هو التابعة لدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إشارة، تفيد وفاة، بربارا . و . ا، تبلغ من العمر 11 عامًا، بسبب إصابتها بصعق كهربائي، أودى بها إلى الموت، بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

فيما قد تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، وأودعت الجثة بمشرحة مستشفى نجع حمادي العام، ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي.

قنا طفل مسجد شرطة عرف إمام منزل محافظ اليوم

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