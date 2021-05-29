تطعيم 800 قاضٍ بلقاح كورونا في الغربية

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتوفير اللقاح لكافة القطاعات الحكومية ومواطني القرى بالمحافظة من خلال مبادرة "اللقاح أمان"، والتي تم إطلاقها في منتصف الشهر الجاري، قامت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة بإعطاء اللقاح لعدد (٨٠٠) من قضاة طنطا من أعضاء النيابة الإدارية والمحاكم (الابتدائية، النقض والاستئناف)، وذلك بنادي القضاة بطنطا.

كما قامت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة بإعطاء لقاح كورونا لأهالي قرى (الجابرية، العبايدة والقيراطية) بمركز المحلة الكبرى، وذلك بالوحدة الصحية بقرية القيراطية.

وأكد محافظ الغربية أن مبادرة "اللقاح أمان" تأتي في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإيصال اللقاح إلى كافة العاملين بالدولة، وتفعيل كافة المبادرات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وعلى هامش المبادرة، قامت الفرق الطبية المسئولة عن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالكشف وتقديم التوعية بالمجان للسيدات، حيث تم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى كافة ولكبار السن بشكل خاص، وجهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتاً إلى تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة، وهي مركز كبد المحلة، ومركز طبي سعيد، ومكتب صحة بسيون، ومستشفى قطور المركزي، وإدارة سمنود، ومكتب صحة كفر الزيات، ومستشفى رمد زفتى.

وقالت الدكتورة أماني الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية، إنه منذ تخصيص المراكز لتلقي اللقاح وإعطاء الجرعة الأولى منه تم تطعيم العشرات من الحالات، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أن القوافل التى تنظمها المديرية تقوم بعلاج المرضى فى كافة التخصصات القافلة، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والدفع بـ10 عيادات متنقلة باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة واسنان وتحاليل وأشعة ورمد وأنف وأذن وتثقيف صحي، كما تتوافر صيدلية تصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وعلاج إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.