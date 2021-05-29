المجتمعات العمرانية تستعرض ربط «النقل الذكي» في المدن الجديدة بمشروعات الدولة

قالت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على أعمال لجنة متابعة تشغيل منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، أنه تم استعراض خطط ربط النقل الداخلي بالمدن الجديدة بمشروعات النقل القومية للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة، متضمنا مناقشة سبل تطوير منظومة النقل الذكي، بحضور ممثلي أجهزة المدن الجديدة المختصين بمتابعة منظومة النقل الجماعي، تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضافت المهندسة إيمان نبيل، في بيان اليوم لوزارة الإسكان، أنه تم استعراض نوعيات التعاقد لتقديم خدمة النقل الجماعي داخل المدن، والموقف الحالي لتقديم خدمات النقل العام بكل جهاز مدينة والربط بين النقل الداخلي بالمدن الجديدة مع مشروعات النقل القومية للدولة (المونوريل – مترو الأنفاق – القطار الكهربائي – القطار السريع)، كما تم استعراض آلية وبنود مراقبة التشغيل ووضع آلية لإعداد تقارير المتابعة الدورية، كما تم مناقشة شكاوى أجهزة المدن وشكاوى المواطنين بخصوص الخدمة واقتراح الحلول لها وآلية تنفيذها.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، إلى أنه فيما يتعلق بخطط التشغيل بخطوط ومسارات الخدمة بعدد من المدن الجديدة، فتم التنسيق بين الهيئة والشركة المشغلة وأجهزة المدن فيما يخص الحاجة لتعديل المسارات القديمة وإضافة مسارات جديدة، وتم الاتفاق مع الشركة المشغلة علي زيادة عدد المركبات لتغطية الخطوط الجديدة بما يحقق أزمنة بينية مناسبة وحسب حجم الطلب على كل خط.

ويجري التركيز على توفير وسائل نقل لقاطني المدن الجديدة بالتزامن مع افتتاح وتسليم مشروعات سكنية جديدة وربطها بالمشروعات القائمة داخل المدينة والمدن المحيطة.

كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديث الخطط بشكل دوري من خلال الإدارة المركزية للنقل، كما تقوم الهيئة بمتابعة خطط تنفيذ مشروعات النقل الكبرى مثل مشروع المونوريل الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة النقل، والذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع شرق القاهرة بمدن أكتوبر و زايد غرب القاهرة مرورا بمدن القاهرة التاريخية والذي قارب على الانتهاء.

