جامعة طنطا تشارك في مؤتمر «الاتحاد العربي للشباب والبيئة»

أعلنت جامعة طنطا عن مشاركة وفد من طلاب الجامعة المتميزين في منتدى الاتحاد العربي للشباب والبيئة، تحت عنوان "منتدى المخلفات الإلكترونية الخطرة ودور شباب الجامعات في التخلص الآمن منها". والذي يعقد خلال الفترة من 27-29 مايو الجارى بشرم الشيخ.

وأشار الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، أن هذه المشاركة تأتى استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي، من خلال مشروع ادارة المخلفات الالكترونية لشباب الجامعات "كن عصرياً وصديقاً للبيئة" الذي تنفذه جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة ، والممول من مرفق البيئة العالمية "برنامج المنح الصغيرة".

من جانبه، أشار الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يترأس اليوم رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا أحمد خالد حجازي، جلسة خاصة بالتوعية بالمخلفات الالكترونية، مثمنا جهود الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة (ادارة الاتحادات الطلابية) بقيادة الدكتور محمد القصير، ومدير إدارة الاتحادات الطلابية: الدكتور أحمد شواطة، وأميرة حسام الدين "مشرفة".

يضم الوفد أحمد خالد حجازي، رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، والطلاب: إسلام إبراهيم عطا، يوسف إيهاب أبو اليزيد بكلية الطب، فرح عبد المنعم محمد بكلية التجارة، مجدي توفيق صبيح، واديان شريف عيد بكلية الحاسبات والمعلومات ، هبة أحمد السيد، والشيماء حمادة إبراهيم بكلية التربية.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة تعظيم الاستفادة من مجالات التحول الرقمى الحديثة فى الارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى تفعيل وتطبيق الجامعة قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وفى مقدمتها الالتزام بقبول من تنطبق عليهم الشروط من الطلاب الوافدين للقيد والتسجيل بالدراسات العليا، وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية للكليات التى تسمح بقيد الطلاب مرة واحدة فقط خلال العام الدراسى لتكون مرتين بنفس العام مع بداية كل فصل دراسى.

وأضاف، وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية التى تنص على ضرورة حضور الطلاب بنسبة 75% من المحاضرات داخل الحرم الجامعى كشرط أساسى لدخول الامتحان، وإمكانية تحقيق هذه النسبة من خلال التعليم عن بعد والمنصات الإلكترونية وفقًا لنظام التعليم الهجين.