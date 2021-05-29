السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة طفل انتحر شنقًا بالزاوية الحمراء

انتحار شنقا
انتحار شنقا

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم السبت، بتشريح جثة طفل لقي مصرعه عقب إقدامه على شنق نفسه، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل الطفل لسماع أقوالهم. 

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء إخطارا من قصر العيني، بوصول طفل متوفى إثر إصابته بـ«إسفكسيا الخنق»، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «أحمد. ر. م»، 14 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال أسرة الطفل المتوفى لم تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، وقررت بأنه من شنق نفسه.

  • انتحار فتاة 

وفي سياق منفصل كانت قد أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد حنفي رياض، بتشريح جثة فتاة انتحرت خوفًا من أسرتها بعد علمهم بعلاقتها غير الشرعية مع شاب، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بالعثور على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا جثة هامدة، داخل غرفتها إثر إنهاء حياتها "شنقًا"، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبسؤال والديها اعترفا أن ابنتهما أقدمت على الانتحار بعد مغافلتهما لارتباطها بعلاقة غير شرعية بشاب.

وبتقنين الإجراءات، تبين أن أسرة المتوفاة لاحظت تغيرا في سلوك ابنتهم حتى قرروا مراقبتها، حيث عثروا بهاتفها على محادثات بينها وبين شاب يتفقان خلالها على لقاءات في منزله.

وبمواجهتها بالرسائل أصيبت الفتاة بالصدمة وهربت من المنزل خلسة، وفور إعادتها مرة أخرى قام أهل الفتاة بحجزها داخل غرفتها لعدم الهروب مرة ثانية، بينما استغلت الفتاة تواجدها منفردة داخل غرفتها وأعدت حبل مشنقة، وربطته بحديد الغرفة وأنهت حياتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

الزاوية الحمراء شنق صرحت بدفن الجثة الصفة التشريحية اهل الطفل نيابة

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