بنها الجامعى ينقذ حياة مريض باستئصال حصوة أسفل الفك

تمكن فريق الجراحة بوحدة طب وجراحة الفم والأسنان بمستشفيات جامعة بنها، بقيادة الدكتور سمير حلاوة استشاري جراحة الوجه والفكين، من إنقاذ حياة مريض باستئصال حصوة بقناة الغدة اللعابية أسفل الفك (supmandibular salivary gland) من الجهة اليسرى لشاب يبلغ من العمر 27 عاما تحت تأثير المخدر الموضعي.



وأشار الفريق الطبي إلى أنه كان حجم الحصوة كبيرا (حوالي 1x2سم) بعد إجراء الفحوصات السريرية وعمل أشعة تليفزيونية ومقطعية لتحديد حجم وموقع الحصوة تفاديًا لقرار استئصال كامل الغدة وتمت الجراحة بنجاح مع الحفاظ على الغدة اللعابية.



في وقت سابق أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إنشاء مركز لدعم وتأهيل طلاب الجامعة لريادة الأعمال وسوق العمل، وذلك بدعم مشترك بين إدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والجامعة يصل الي 1.5 مليون جنيه.



وقال "الجيزاوى" إن المركز يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وتنفيذ أهداف استراتيجية رؤية مصر 2030 للاهتمام بالشباب والابتكار وتمكينهم للمساهمة في دفع عجلة التنمية للبلاد.

وأضاف "الجيزاوي" أن الجامعة حريصة على تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال وجذب الخريجين وتوجيههم نحو إنشاء وتطوير الشركات الناشئة المستدامة للمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة التأثير الاجتماعي لهذه المشاريع محليًا وإقليميًا وعالميًا، على أن تكون المشروعات والأفكار الريادية القائمة عليها هي من مخرجات الجامعة التعليمية سواء طلاب أو عاملون بها على مختلف المستويات.

من جانبه أكد الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، أن المركز يهدف إلى تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للطلاب والخريجين، بالإضافة إلى تسخير جميع الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة، وتنمية قدراتهم ومساعدتهم في الحصول على فرص تعليمية وتدريبية مناسبة تؤهلهم بالمعرفة والمهارات البحثية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها بالإضافة الى القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة.



في وقت سابق رفعت إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها برئاسة الدكتور إبراهيم راجح، حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.