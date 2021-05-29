انطلاق امتحانات الثانوية العامة للبعثة المصرية بالسودان

الثانوية العامة

انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان الدور الأول 2021 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، إن الامتحانات تبدأ اليوم السبت الموافق 2021/5/29 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/8، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي يتم إتباعها فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل مصر بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية.

وكان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قدم روشتة لطلاب الثانوية العامة للتفوق، نشرها عبر فيديو تسجيلي قصير له، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "ازاي نتأكد أن الطالب فهم الدرس".

وقدم نائب وزير التعليم خلال الفيديو الخطوات التي يجب علي طالب الثانوية العامة اتباعها لفهم الدرس بشكل جيد، ولتساعده في التمكن من التحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام .

وقال نصا: "أعزائي المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، أكيد كلنا عايزين نتأكد أن الطالب لما يذاكر الدرس يكون اكيد فهمه بشكل جيد، وأكيد المدرسين بيسألوا الطلبة فهمتوا الدرس بشكل جيد أم لا، ويكون الطالب محتار يقول نعم أم لا، وكذا أولياء الأمور بيكونوا عايزين يطمئنوا أولادهم فهموا الدرس أم لا".

وتابع: "معروف لدينا ان لدينا نواتج التعلم هو ( التذكر _ الفهم _ التطبيق _ التحليل _ التركيب _ التقويم)، أريد أن أوضح للمعلمين وللطلاب وأولياء الأمور، أن يتأكدوا ان الطالب فهم الدرس، بعد ما انتهي من مذاكرته، لافتا إلى أن هناك 5 خطوات لو اتبعهم الطالب سيؤكد له بالدليل أنه فهم الدرس بشكل جيد".

وأوضح حجازي، الخطوات الخمس للطلاب لكي يتأكدوا من فهمهم للدرس، وهي:

1 ) يلخص الطالب الدرس ويضع محتوى الدرس في صورة مخطط أو عناصر أساسية بدون العودة للكتاب المدرسي، بحيث يعتمد على تذكره ويضعها في صورة مخطط ويلونه أو يضعها في صورة نقاط أساسية للدرس.

2) تفسير الظواهر الموجودة في الدرس تفسير سليم.

3) شرح المقصود بالدرس، ماذا يقصد بقولنا كذا أو يشرحه.

4) يعيد صياغة الدرس، بمعنى لو أعطيت له مفهوم يستطيع أن يعبر عنه بطريقته هو ولكن بشكل علمى سليم محتفظا بالدقة العلمية وليس مقيدا بالنص الوارد في الكتاب المدرسي، وفي هذه الحالة أستطيع أن أقول إن الطالب فهم ، بدليل لو أتيت له بتعريف مختلف عما موجود بالكتاب المدرسي، وطلبت منه اسم المصطلح فيستطيع الوصول إليه.

5) يقدم أمثلة من البيئة المحلية سواء للمفاهيم أو القواعد الموجودة في الدرس