وصول وزير التموين لصوامع بنها بالقليوبية

وصل قبل قليل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى صوامع بنها، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمتابعة موسم توريد القمح المحلي.

ويتابع المصيلحي والهجان أول عملية ميكنة لتداول الأقماح بالصوامع وعدم تدخل العنصر البشرى بها من بداية دخولها من الموانئ حتى وصولها الصوامع وخروجها للمطاحن.

صومعة بنها



وتعمل صومعة بنها بمحافظة القليوبية بسعة تخزينية 60 ألف طن، و12 خلية على مساحة 16720 مترا مربعا، وهي مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين فى العالم، والتى تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون، ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى.

ومن المقرر أن يقوم الوزير يرافقه محافظ القليوبية بعمل جولة تفقدية داخل الصوامع لمتابعة نظم التشغيل الجديد للصوامع وأعمال توريد الأقماح.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه محافظ القليوبية بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا لأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة لجميع الأصناف المنتجة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل جميع الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

كما وجه اللواء عبدالحميد الهجان بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

يذكر أن محافظ القليوبية افتتح موسم حصاد القمح بأحد الحقول الاسترشادية ببنها، وتفقد صومعة بنها لتوريد القمح، واطلع على دفتر تسجيل كمية الأقماح الواردة للصومعة، وعاين القمح داخل الأجولة، للتأكد من نظافته ودرجة كفاءته، كما حرص على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد من المحصول.

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان بتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشددا على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح لمساعدة المزارعين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وأن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

صوامع بنها بالقليوبية

صوامع بنها بالقليوبية

صوامع بنها بالقليوبية