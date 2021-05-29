السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان: بدء تسليم 720 وحدة بـ«سكن مصر» في حدائق أكتوبر غدا

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ غدا الأحد وحتى يوم الخميس 1 يوليو المقبل في تسليم دفعة جديدة، 720 وحدة سكنية من مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر لحاجزيها، لافتاً إلى أنه تم تخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

وفي بيان للوزارة اليوم، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق  أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي، 74، 90، يوم الأحد  30/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 109، 156، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 163، 97، يوم الثلاثاء 1/6/2021، وتخصيص يوم الأحد 27/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 95، 75 يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 164، 91، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 160، 96، يوم الثلاثاء 8/6/2021،  وتخصيص يوم الإثنين 28/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 203، 100، 104، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 76، 126، 115، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 135، 165، 149، يوم الثلاثاء 15/6/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 29/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام  136، 114، 105، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارات أرقام، 150، 139، 137، يوم الإثنين 21/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 101، 116، 138، يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

 

وزير الإسكان تسليم وحدات سكن مصر حدائق أكتوبر جهاز مدينة حدائق اكتوبر

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