مواعيد عمل البريد المصرى.. وأبرز خدماته للمواطنين

يرغب الكثير من المواطنين معرفة مواعيد عمل البريد المصرى، لذلك يلجأون إلى محرك البحث العالمي جوجل حيث حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال الأيام القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد مكاتب البريد للجمهور وأيام الإجازة الأسبوعية وعدد ساعات العمل اليومية ومواعيد العمل بالفترة المسائية.

مواعيد عمل البريد المصرى

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة مميزة من الخدمات بمختلف المجالات للمواطنين حيث تبدأ مواعيد عمل البريد المصري في توقيت واحد وتفتح بعض مكاتب البريد أبوابها للمواطنين على مدار 6 أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا فيما تفتح بعض المكاتب أبوابها للمواطنين على مدار 5 أيام فقط في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا فيما تعمل بعض المكاتب الفترتين الصباحية من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة عصرا والمسائية من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءا، وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين وتلبية كافة الخدمات التي تؤديها لهم دون تأخير ويتم توزيع المكاتب المسائية وفقا للتوزيع الجغرافي ليغطي كافة المناطق السكنية المحيطة.

مواعيد اجازات مكاتب هيئة البريد المصري

وعن مواعيد اجازات مكاتب هيئة البريد المصري يحصل موظفي مكاتب هيئة البريد بكافة محافظات الجمهورية على الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للعاملين بها في جميع المناسبات الدينية والقومية والوطنية وتكون إجازات مدفوعة الأجر و يحصلون ايضا على إجازات أسبوعية ثابتة "يوم الجمعة" مثل سائر المؤسسات الحكومية ويحصل المكاتب التي تعمل 5 أيام في الأسبوع على إجازة يوما أخرى ويختلف هذا اليوم وفقا للتوزيع الجغرافي فالبعض يحصل على تلك الإجازة يوم السبت والبعض الآخر يوم الخميس بما لا يضر بمصلحة المواطنين المتعاملين مع مكتب البريد.

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خدمات مكاتب البريد للجمهور

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل البريد المصرى لكثرة الخدمات التي تقدمها للمواطنين حيث تقدم مكاتب البريد خدمات رئيسية أبرزها السحب والإيداع للودائع البريدية و توصيل الطرود الدولية والمحلية بين المحافظات والدول وبيع الطوابع والتحويلات المالية، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني وخدمات الأحوال المدنية واستخراج شهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق وشهادات الوفاة والقيد العائلي واستخراج بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى صرف المعاشات.