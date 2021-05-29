أمريكا تفرض عقوبات على بيلاروسيا بعد حادثة الطائرة

أعلن البيت الأبيض، عن فرض عقوبات على بيلاروسيا لإجبارها طائرة ركاب أوروبية كانت تعبر مجالها الجوي، على الهبوط في مينسك لاعتقال راكب معارض للنظام.



وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية، جين ساكي - في بيان، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت - "إنّ إرسال نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو مقاتلة حربية لإجبار الطائرة التابعة لشركة "رايان إير" الأوروبية على قطع رحلتها الدولية والهبوط في مطار مينسك حيث اعتُقل الصحفي والناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش يمثّل إهانة مباشرة للمعايير الدولية".



وأضافت أنّ العقوبات تستهدف تسع شركات بيلاروسية مملوكة للدولة وأعضاء رئيسيين في نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، مشيرة إلى أنّ فرض مزيد من العقوبات على مينسك لا يزال خيارا مطروحا.



وكانت دول الاتحاد الأوروبي طلبت من شركات الطيران الأوروبية عدم دخول المجال الجوي البيلاروسي بسبب الحادث.. وأعلنت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" بدورها في أعقاب اجتماع طارئ عقدته الخميس الماضي أنّها ستفتح تحقيقًا.

ومن ناحية أخرى أبدت روسيا، دعمًا أقوى من أي وقت مضى لبيلاروس إثر العقوبات الأوروبية التي تستهدف حليفتها المتهمة من الدول الغربية بتغيير وجهة طائرة ركاب للقبض على معارض.

كُشفت عناصر جديدة ترجح أن التهديد بوجود قنبلة الذي استعملته السلطات البيلاروسية لتبرير تحويل مسار الرحلة بين أثينا وفيلنيوس وإنزالها في مينسك الأحد، مدبّر كما يقول الاتحاد الأوروبي.

لكن يمكن للرئيس ألكسندر لوكاشينكو الاعتماد على الدعم الروسي، وسيستقبله نظيره فلاديمير بوتين الجمعة. سيركز الاجتماع المقرر منذ فترة طويلة الذي يبدأ بعد الساعة الخامسة بعد الظهر (14:00 بتوقيت جرينتش) في سوتشي، على التكامل الاقتصادي.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن مينسك تتعامل بشفافية في ملف الطائرة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تتصرف "بشكل غير مسئول يعرض سلامة الركاب للخطر" من خلال توجيه شركات الطيران إلى تجنب المجال الجوي البيلاروسي.

أعقب قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء العديد من رحلات الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية النمساوية إلى موسكو، لأن روسيا لم تصادق على خطط تجنب المجال الجوي البيلاروسي.

تقول بعض الأصوات في أوروبا إن ذلك قد يكون تدبيرًا انتقاميًا روسيًا، لكن الكرملين أكد أن الدافع "تقني" بحت.

وقالت هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا" إن تأخر المصادقة على خطط الرحلات التي تتجنب المجال الجوي البيلاروسي ناتج عن "زيادة عدد طلبات شركات الطيران"، وأعلنت الخطوط الجوية النمساوية عن حصولها على الوثائق اللازمة لرحلاتها.