السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مزيجا بين «الهندية» و«البريطانية»

أكثر قابلية للانتقال فى الهواء.. فيتنام ترصد سلالة جديدة لكورونا

كورونا
كورونا

رصدت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم السبت، سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالتي كوفيد-19 الهندية والبريطانية.
وقال وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج - في تصريحات أوردتها صحيفة «فن.إكسبرس» الفيتنامية- إن التسلسل الجيني لفحوصات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من سلالات فيروس كورونا في وقت واحد وهما الهندية والبريطانية. 

وأضاف لونج: "أن وزارة الصحة ستعلن عن سلالة فيروس كورونا الجديدة على خريطة الجينوم العالمية"، لافتا إلى أنه لم تتم تسمية السلالة الجديدة بعد.. محذرا من أن الفيروس التاجي المسئول عن الموجة الجديدة أكثر قابلية للانتقال، خاصة في الهواء. 

وأوضح أن الأوساط الفيروسية في المختبر كشفت عن أن الفيروس ضاعف نفسه بسرعة كبيرة، ما سبب وجود العديد من الحالات الجديدة في مواقع مختلفة في إطار زمني أقصر. 

يشار إلى أن فيتنام رصدت حتى الآن وجود سبع سلالات مختلفة من فيروس كورونا، بما في ذلك السلالات التي رصدت لأول مرة من المملكة المتحدة والهند وجنوب إفريقيا.

 

أعراض الإصابة بكورونا

 

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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