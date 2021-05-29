محمد لطفي: أخوض تجربة البطولة المطلقة في عمل سينمائي قريبا

قال الفنان محمد لطفي،إنه سيخوض تجربة البطولة المطلقة في عمل سينمائي جديد قريبا، رافضا الكشف عن اسمه لحين الاستقرار عن كافة التفاصيل الخاصة بالعمل .. مشيرا إلى أنه يفاضل كذلك بين عدد من الأعمال الدرامية ، وسيحسم أمر مشاركته في الدراما التليفزيونية بعد الانتهاء من قراءة السيناريوهات الخاصة بها.



وعبر محمد لطفى، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بين السما والأرض" والذى خاض به ماراثون الدراما الرمضانية لهذا العام،لافتا إلى أن التحضير الجيد للعمل ساهم في نجاحه،واصفا المخرج محمد العدل بأنه مخرج كبير باعتباره أحد المنتمين لمدرسة الواقعية التي تضم كبار المخرجين ومن أبرزهم عاطف الطيب.



وأثنى على الجهد الكبير الذي بذله المخرج محمد العدل، حيث حرص على تهيئة الأجواء لكافة الممثلين المشاركين في العمل لإبراز موهبتهم وإخراج كل إبداعهم وطاقتهم وهذا ما ظهر على الشاشة، كما حرص على إجراء بروفات لمشاهد المسلسل، إلى جانب حرصه على توفير الهدوء التام داخل أماكن التصوير من أجل التركيز لمنح كل ممثل الفرصة للإبداع في دوره.



وعن أبرز الصعوبات التي واجهها فريق عمل المسلسل، قال محمد لطفي إن تواجد 11 شخصا داخل "الأسانسير" في أغلب مشاهد المسلسل كان يمثل معاناة كبيرة، لصعوبة التصوير معظم الوقت في مكان ضيق في ظل قرب المسافات بين الجميع، فضلا عن زوايا التصوير التي كانت بها صعوبة كبيرة لإظهار تفاصيل 11 شخصية وإظهار أحداث بينها في هذا المكان الضيق .



وأشار لطفي إلى أن تصوير مسلسل "بين السما والأرض" يعتبر تجربة صعبة،خاصة أن العمل يتناول 11 شخصية بخلفياتها وكل شخصية لها قصة مختلفة عن الأخرى،معربا عن سعادته بنجاح المسلسل وتحقيقه نسبة مشاهدة مرتفعة،لافتا إلى أن مسلسل "بين السما والأرض" أثبت نجاح تجربة مسلسلات الـ15 حلقة،حيث نال العمل رضا واستحسان الجمهور.



مسلسل "بين السما والأرض" قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، وشارك في بطولته هاني سلامة، درة، محمد لطفي،نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد بدير، محمود البزاوي،محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، ندى موسى وعمرو صالح.



وعن مشروعاته الفنية الجديدة، قال محمد لطفي إنه يترقب عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبا، والذي يشارك فيه مع كل من الفنانين أحمد السقا ومنى زكي وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبد الوهاب،ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.



ووصف دوره في فيلم "العنكبوت" بأنه بمثابة مفاجأة للجمهور،حيث لم يسبق له أن قدمه من قبل، لافتا إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار مشوق ملئ بالأكشن.



وعن مشاركاته المسرحية، أشار محمد لطفى إلى أنه كان من المفترض أن يشارك في أعمال مسرحية على خشبة المسرح القومي ومسرح الطليعة، ولكن ظروف كورونا عطلت المشاركات المسرحية، خاصة في ظل انخفاض الحضور الجماهيري بسبب أزمة كورونا، منوها إلى أنه سيشارك قريبا في عمل مسرحي.