السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سامانتا كريستوفوريتي أول رائدة أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية

سامانتا كريستوفوريتي
سامانتا كريستوفوريتي أول رائدة أوروبية

ستكون الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي، أول رائدة أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية خلال مهمتها المقررة في العام 2022 كما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الجمعة في بيان.

 

سامانتا كريستوفوريتي


وسامانتا كريستوفوريتي، وهي طيارة مقاتلة سابقة تبلغ 44 عاما، هي أول رائدة فضاء إيطالية.

وستتوجه في العام 2022 نحو المحطة مع الرائدين من "ناسا" كجيل ليندغرين وبوب هاينز من فلوريدا. 

وستكون هذه الرحلة الثانية لكريستوفوريتي إلى محطة الفضاء الدولية، علما أنها سجلت رقما قياسيا لأطول إقامة نسائية في الفضاء بعد تمضيتها 199 يوما في المدار في عامي 2014 و2015. 

وستكون كريستوفوريتي خامس رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية يتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، وفقا للوكالة. وقال رئيسها التنفيذي يوسيف أشباخر إن هذا التعيين "مصدر إلهام لجيل كامل يتقدم حاليا للانضمام إلى فيلق رواد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية".
 

وفي نهاية مارس، أطلقت الوكالة حملة تجنيد لدفعة جديدة من رواد الفضاء.

 وتنتمي سامانتا كريستوفوريتي إلى دفعة العام 2009، على غرار الفرنسي توما بيسكيه.

يذكر أن هناك العديد من النساء قد قاموا بغزو الفضاء منذ العام 1963، حيث تحولت فالنتينا تيريشكوفا عام 1963 إلى بطلة قومية، وعمرها لم يتجاوز السادسة والعشرين، ويرجع ذلك لأنها شاركت رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين في رحلته إلى الفضاء على متن مركبة الفضاء "فوستوك 6"، كأول امرأة تحلق في الفضاء.

بينما كانت سفيتلانا سافيتسكايا أول امرأة خرجت إلى عرض الفضاء وثاني رائدة فضاء في العالم بعد فالنتينا تيريشكوفا.

بعد التخرج من الجامعة  عملت سفيتلانا في منصب طيار- مرشد. وقامت بالتحليق في الطائرات " ميغ — 21" و" ميغ — 25 " و" سو-7" و" ايل- 18 " و" ايل —28". وفي الفترة من 17 الى 29 يوليو/تموز عام 1984  حلقت بصفة مهندسة متن في "سويوز ت — 12" والمحطة المدارية "ساليوت-7". وفي اثناء التحليق كانت اول امرأة تخرج إلى عرض الفضاء.

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