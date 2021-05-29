السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

5426 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 5 آلاف و426 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.


وعلى سبيل المقارنة، وبحسب البيانات، سجل المعهد 7 آلاف و82 إصابة جديدة يوم السبت الماضي.
 

كما سجل المعهد 163 حالة وفاة جديدة جراء الوباء على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 170 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.
 

وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.
 

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم السبت، 5ر37 حالة (8ر39 حالة أمس الجمعة). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.


ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و675 ألفا و296 حالة.
 

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في ألمانيا 88 ألفا و350 حالة. وبلغ عدد المتعافين ثلاثة ملايين و471 ألفا و800 حالة.
 

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 72ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 72 فردا آخرين في المتوسط.

 

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

 

أعراض الإصابة بكورونا

 

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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