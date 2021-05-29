الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي جنوبي الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أحد الإرهابيين جنوبي مدينة الموصل.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية أكدت تواجد أحد الإرهابيين في قرية (العذبة) جنوبي الموصل، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوي تمكنت قوة من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 بالتعاون مع قوة من لواء المشاة 76 من إلقاء القبض عليه في المنطقة المذكورة".. مضيفة أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وكانت الأجهزة الأمنية العراقية، قد داهمت الخميس الماضي، وكرا يعد ملاذا أمنا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى، شرقي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، بأنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت وجود وكر لعصابات "داعش" الإرهابي يستخدم كملاذ آمن ومكان استراحة وانطلاق لتلك العصابات في أحد المنازل المتروكة بمنطقة الحمندلية بمحافظة ديالى، شرقي العراق، وعلى إثر تلك المعلومات تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى حيث شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة واستخبارات كتيبة دبابات الفرقة وقوة من لواء المشاة 74 بالتحرك نحو الوكر ومداهمته".

وأضافت الخلية أن "المفارز ضبطت بداخل الوكر مولدة كهربائية، وبراميل وقود، ومواد غذائية، وأدوات طبخ، وافرشه وملابس، وأدوية".

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن مفارز هندسة الفرقة تكلفت بتدمير الوكر وأن محتوياته تحت السيطرة.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.