علي جمعة: التصوف ليس دروشة أو خزعبلات ولكن علم وروحانيات

في ختام فعالية الطريقة الأكبرية ومؤسسة ابن عربي تختتمان الصوفية بحديقة الأزهر

اختتمت الطريقة الأكبرية ومؤسسة ابن عربي للبحوث والدراسات والنشر مساء أمس، فعالياتهم الصوفية والتي نظمتها المؤسسة بمناسبة توقيع مجموعة من إصدرات تراث ابن عربي، وذلك بحديقة الأزهر بحضور شخصيات دينية وثقافية وفكرية.

وكان في مقدمة الحاضرين الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وشيخ الطريقة الصديقية والمشرف العلمي على مشروع مؤسسة ابن العربي، والدكتور يسري جبر كبير مقدمي الطريقة الصديقية، والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد يحيى الكتاني مدير مؤسسة رباط العلم، والدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة البحوث بدار الإفتاء المصرية والشيخ محمد عوض المنقوش المقدم بالطريقة الصديقية، والشيخ أحمد حسين الأزهري الباحث في مؤسسة طابا للدراسات والأبحاث.

إحتفالية ابن عربي بحديقة الأزهر

وكان في استقبال الضيوف الشيخ أيمن حمدي شيخ الطريقة الأكبرية ورئيس مؤسسة ابن عربي للدراسات والبحوث والنشر، والذي أكد خلال الاحتفالية أن المؤسسة تسعي دائما لتقديم الجديد من تراث الإمام ابن عربي والمتمثل في الكتب والمؤلفات التي لم تخرج للنور من قبل، وذلك حتى يستفيد منها طلاب العلم في كل زمان ومكان، وتحديدًا مريدي الطريقة الأكبرية والطرق الصوفية الأخرى وطلاب العلم المهتمين بالقطب محيي الدين ابن عربي.

إحتفالية ابن عربي بحديقة الأزهر

وأوضح "رئيس مؤسسة ابن عربي" في كلمته أمام الحاضرين أن المؤسسة والطريقة الأكبرية تسيران على خطى مستقيمة فهما يقدمان التصوف الإسلامي في صورة حديثة وعصرية لذلك نجد الكثيرين متفاعلين مع الطريقة الأكبرية ومع إصدارات المؤسسة، ولذلك ندعوا الجميع إلى التعرف على شيخ الصوفية الأكبر الشيخ محي بن عربي من خلال الإنتاج الثقافي والتاريخي والفكري الذي تنتجه المؤسسة.

إحتفالية ابن عربي بحديقة الأزهر



وتحدث الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية قائلا: نحن سعداء بالمشاركة في هذه الفعالية الدينية والثقافية، ونكن كل احترام وتقدير للشيخ الأكبر سيدي محيي الدين ابن عربي الذي قدم الكثير والكثير للأمة الإسلامية ولأهل التصوف أنفسهم، كما نشكر الشيخ أيمن حمدي شيخ الطريقة الأكبرية ورئيس مؤسسة ابن عربي لدوره الكبير في إظهار التراث الديني والفكري والثقافي لابن عربي ونسأل الله أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه.

وأوضح "جمعة" أن ما تقوم به مؤسسة ابن عربي هو دور إيجابي ملموس، يهدف إلى إحياء التصوف الإسلامي الصحيح، فالتصوف ليس دروشة أو خزعبلات ولكنه علم وروحانيات ومحبة لله ورسوله، ومنذ أن ظهرت هذه المؤسسة وهي تخطوا خطوات ثابتة لنشر الفكر الصحيح عبر منتوجها الثقافي والفكري والديني الذي قلما نجد مثله عند الآخرين فنسأل الله أن يوفقهم دائما وأبداًَ.

إحتفالية ابن عربي بحديقة الأزهر



وتحدث الدكتور يسري جبر كبير مقدمي الطريقة الصديقية، حيث تقدم بالشكر لمؤسسة ابن عربي والطريقة الأكبرية على دورهم المحوري في نشر التصوف الصحيح القائم علي الكتاب والسنة، وتقديم التصوف في صورة صحيحة تليق به وذلك عبر مؤسسة ابن عربي التي تعتبر الذراع العلمي للطريقة الأكبرية فهي تنشر تراث الإمام الأكبر سيدي ابن عربي وتعرف الناس جوهر التصوف وروحه من خلال التراث الفكري والأدبي والديني لمولانا الأكبر أبن عربي وهذا إن دل فيدل على التخطيط السليم الذي تقوم به قيادات هذه المؤسسة العلمية الكبيرة.

وتابع "جبر": أطلق صيحة من هذا المكان لطلاب العلم ومريدى التصوف، اغتنموا الفرصة واستفيدوا أكبر استفادة من علوم وتراث محيي الدين ابن عربي ففي هذه الكتيبات والمؤلفات الخير كله لمن أراد الدنيا وأراد الأخرة أيضا، فهو شيخ الشريعة ونبراس الحقيقية الذي غزت علومه وأفكاره العالم كله، ففي أوروبا أهتموا بالامام الأكبر أهتماما عظيم لأنهم وجدوا في علومه وتراثه الخير الكثير ونحن أيضا علينا إغتنام الفرصة، مدام هناك رجال أمناء قائمين على تراث هذا القطب الصوفي الكبير سيدي ابن عربي.

إحتفالية ابن عربي بحديقة الأزهر



وشاركت مجموعة وفرقة المرعشلي للسماع الديني في إحياء الفاعلية الصوفية، حيث قدمت أفضل ما لديها من فنون الإنشاد والمديح، حيث هامت الآرواح في حضرة الفتاح العلي القدير، وطرب المشاركون والزائرون لحديقة الأزهر بالفن الإنشاد الراقي الذي قدمته المجموعة بقيادة شيخها ورئيسها الشيخ المرعشلي، وتقدم الشيخ أيمن حمدي شيخزالطريقة الأكبرية ورئيس مؤسسة أبن عربي بالشكر إلي المجموعة علي الإنشاد الديني والذوق الراقي الذي ظهر خلال فقرات السماع التي شنفت أسماع الحاضرين والمشاركين في الفاعلية الصوفية الكبيرة.