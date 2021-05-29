العثور على رضيع على باب محل في الغردقة بالبحر الأحمر (صور)

عثر أهالي منطقة شارع النصر بمدينة الغردقة، صباح اليوم، على طفل حديث الولادة، أمام أحد أشهر شركات بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بشارع النصر، وتم إخطار شرطة النجدة وتحرير محضر بالواقعة، ونقله لحضانة مستشفى الغردقة العام.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر من أحد المواطنين بمنطقة بشارع النصر، يفيد العثور على طفل حديث الولادة مُلقى على جانب الطريق، جرى تسليمه لقسم شرطة أول الغردقة وعمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والنظر في إيداع الطفل حضانة مستشفى الغردقة العام لحين تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع ميكانيكي سقطت عليه سيارة أثناء إصلاحها في الغردقة

في سياق أخر، كان لقي ميكانيكي مصرعه أمس متأثرا بإصابته أسفل سيارة كان يقوم بتصليحها فسقطت عليه السيارة ليهوي جثة هامدة في الحال، في ورشة بشارع السلام وسط مدينة الغردقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بمصرع شاب يدعى محمد عادل 25 سنة من مدينة المنصورة، يعمل ميكانيكي بشارع السلام وسط مدينة الغردقة، وذلك أسفل سيارة أثناء إصلاحها، وتم نقله الجثة إلى مشرحة مستشفي الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات وتم تحرير محضر بالواقعة.

الطفل الذى عثر علية

الطفل الذى عثر علية