أمن القاهرة يشن حملات ليلية لضبط مخالفي إجراءات الوقاية من كورونا

شنت مديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، حملات ليلية لتفقد الشوارع والميادين للتأكد من التزام المحلات بالإغلاق في التاسعة مساء.

وأسفرت الحملات عن إغلاق بعض المطاعم والكافيهات بدوائر شرق القاهرة وتشمل القاهرة الجديدة ومدينة نصر وعين شمس ومصر الجديدة والزيتون والنزهة، وتم تحرير محاضر ضد أصحاب الكافيهات الذين تم ضبطهم أثناء استقبال الزبائن وإغلاق المحال على الزبائن جزئيا لتضليل رجال الأمن ولمخالفتهم قرار رئيس الوزراء بالغلق في الميعاد المحدد.

وقال مصدر أمني إنه يتم مصادرة جميع المعدات والشيشة من داخل الكافيهات والمطاعم المخالفة ويتم التفتيش للتأكد من الغلق التام و عدم وجود أي أشخاص داخل المنشآت لإجبارهم على تنفيذ قرارات الحكومة حفاظا على حياة المواطنين من تفشي فيروس كورونا.

ومن جانبه شن رجال أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي حملات أمنية مكبرة بمناطق المعصرة وحلوان والمعادي ومصر القديمة، للكشف عن المقاهي المخالفة لقرارات الغلق ومنع الشيش التي أصدرها مجلس الوزراء.

وتمكن رجال الأمن خلال الحملة الأمنية من ضبط عدد من المقاهي المخالفة وتم إغلاقها وتحرير محاضر بالمخالفة لمالكي تلك المقاهي.

وأوضح مصدر أمني أن اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وجه رؤساء مباحث الدوائر بإجراء التحريات وجمع المعلومات عن جميع مالكي المنشآت السياحية والمطاعم والكافيهات المخالفة لقرارات مجلس الوزراء في جميع دوائر العاصمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قرار مجلس الوزراء بغلق المنشآت في تمام التاسعة

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بغلق المنشآت التجارية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من الخميس 6 مايو 2021 وحتى نهاية الشهر الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.