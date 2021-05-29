بينها الحوت والأسد.. 4 أبراج الأوفر حظا وانطلاقا في صيف 2021

يمثل الصيف والجو الحار متعة خاصة للجميع، حيث السماء الصافية والمياه والشواطئ ورحلات الاستجمام، لكن هناك أشخاص يكونون أوفر حظا بالمتعة دون غيرهم مع درجات الحرارة المرتفعة، وفق لأبراجهم.

وبحسب خبيرة الأبراج ندى عادل، هذه الأبراج هي الأكثر حظآ في فصل الصيف في عام 2021.

برج الحوت

أصحاب برج الحوت يحالفهم الحظ في فصل الصيف وتزيد فرصهم من التقدم بالعمل وتغير وتنفيذ كل ما تم تأجيله.

كما يمكنهم ترك العلاقات المؤذية، والبدء من يد مع شريك رومانسي مناسب لهم.



برج القوس



أصحاب برج القوس في فصل الصيف يحالفهم الحظ بالسفر خارج البلاد والبعض يخرج من علاقات سامة، ويحققون أهدافهم في العمل.

كما تتغير علاقاتهم بأنفسهم وبالآخرين للأفضل.

برج السرطان

أصحاب برج السرطان يحالفهم الحظ بالتوفيق في فصل الصيف في أشياء مؤجلة كثيرة، وينتظرهم تكاتف أسرى كبير ويدعمهم الحظ بالعمل وتوفير الدعم للعائلة والسفر والاحتفال بأجواء ملئ بالفرح وتغير كلي.

كما يتجنبون الضغوط والأعباء الحياتية.



برج الأسد



أصحاب برج الأسد يحالفهم الحظ في فصل الصيف، ويتوقون في هذا الوقت إلى البديات الجديدة، ويجدون دعما قويا من الشريك.

كما يعززون علاقاتهم مع الرؤساء بالعمل، وينجزون أشياء كثيرة بنجاح.

على النقيض هذه الأبراج تكره الأجواء الحارة.

برج الدلو



ومن الأبراج التي تشعر بالضيق والكأبة، وعلى الرغم من إنه يحب الشتاء إلا إن فصل الخريف هو الأفضل لهم.

برج الجدي

يحب خروجات الشتاء، والجري تحت المطر، ويخرج طاقة السنة كلها في الشتاء، ولا يفضل فصل الصيف أبدا.

برج الميزان

لا تتناسب صفاته مع فصل الصيف، حيث أنه برج يعشق البرودة والهدوء والرومانسية ولا يفضل ضوضاء الصيف.

برج العقرب



كائن شتوي فهو شخص غامض ويميل للكآبة، الشتاء يكون دائمًا هو الفصل المناسب لشخصيات برج العقرب، بتفاصيله وهدوءه والظلمة التي تغطي شوارعه.