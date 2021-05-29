السعودية تمنع 263 مهنة من مزاولة النشاط دون ترخيص

لإيقاف تدفق العمالة غير المؤهلة

أفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، ألزمت الشركات والمؤسسات بمشروع ( الفحص المهني ) للعاملين في التخصصات المهنية المختلفة إبتداءً من 21 ذو القعدة (الموافق 1 يوليو 2021) وحددت 263 مهنة متنوعة لابد من حصول العاملين فيها على الرخصة من مراكز (الفحص المهني ) داخل المملكة، وستمنح الرخصة لمدة خمس سنوات .

وأوضح حنفي في بيان له أن الهدف من ذلك هو رفع مستوى الخدمة المقدمة، وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل، وإيقاف تدفق العمالة غير المؤهلة من الخارج، وتحقيق مستويات ريادية عالمية في مجالات الإختبارات المهنية، والتأكد من امتلاك العامل المهارات المطلوبة لأداء وظيفته من خلال اختبارات نظرية وعملية .

وحددت الوزارة 5 مراكز الاختبارات في الرياض - الدمام - الإحساء - جازان - رابغ ، وسط مطالبات بضرورة العمل على زيادة مراكز الاختبارات لمنع الزحام وتقليل التكاليف على أصحاب الشركات والمؤسسات .

مواعيد تطبيق القرار

واختتم حنفي أن المواعيد المحددة للبدء الإلزامي في الحصول على الرخصة هي كالآتي:

الشركات العمالقة 3000 عامل فأكثر اعتبارًا من 21 ذو القعدة 1442 الموافق 1 يوليو 2021 .

الشركات الكبيرة من 500 عامل إلى 2999 عامل اعتبارًا من 24 محرم 1443 الموافق 2 سبتمبر 2021 .

الشركات المتوسطة من 50 عامل إلى 499 عاملاً اعتبارًا من 26 ربيع أول 1443 الموافق 2 نوفمبر 2021 .

الشركات الصغيرة من 6 عمال إلى 49 عاملاً اعتبارًا من 26 ربيع أول 1443 الموافق 2 نوفمبر 2021 .

ومن عامل واحد إلى خمس عمال اعتبارًا من 29 جمادي الأول 1443 الموافق 3 يناير 2022.

وتشمل الاختبارات الجانب النظري والعملي، ومدتها ستكون 75 دقيقة.