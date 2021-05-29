السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول بالصحة العالمية يكشف.. متى ينتهي وباء كورونا؟

وباء كورونا
وباء كورونا

قال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، إن وباء كورونا لن ينتهي من العالم إلا في حالة تطعيم الكوكب وتحديدا تطيعم أكثر من 70% من سكان العالم بلقاحات كورونا.

وقال كلوغه لفرانس برس: "سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70% على الأقل"، لافتاً إلى أن وتيرة التحصين لا تزال "بطيئة جداً" في أوروبا، حيث تزيد شدة عدوى النسخ المتحورة من الفيروس من حدة القلق.

وتابع : "نعرف مثلاً بأن بي.1617 (المتحورة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحورة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة" من الفيروس، لكنه شدد على أن اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الحالية من الفيروس.

إلى ذلك شدد على ضرورة تسريع وتيرة التطعيم لوضع حد للوباء الذي طال أمده "أكثر مما كان متوقعاً".

وأوضح : "خلال أي وباء، السرعة مهمة"، مضيفاً "الوقت يداهمنا... علينا تسريع وتيرة التطعيم، وزيادة عدد اللقاحات" المتاحة.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.29 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665531.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

- قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 593685 33381321
الهند 318895 27555457
البرازيل 456674 16342162
فرنسا 109290 5646897
تركيا 47134 5228322
روسيا 270878 5044459
المملكة المتحدة 127768 4477859
إيطاليا 125919 4209707
ألمانيا 88235 3671646
إسبانيا 79905 3668658

- قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16311 1190351
‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن ‭9436‬ ‭734659‬
39 - الإمارات ‭1668‬ ‭565451‬
‭42‬ - لبنان ‭‭7711‬‬ ‭‭539888‬‬
43‭ ‬- المغرب ‭9134‬ ‭518122‬
44 - السعودية ‭7320‬ ‭447178‬.

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