السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 29-5-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت الموافق 29 مايو 2021 حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد - معتدلًا على السواحل الشمالية - شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

الظواهر الجوية:

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، وطقس اليوم السبت حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 33:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 33 20

الإسكندرية 28 20

وادى النطرون 29 22

طنطا 30 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 30 22

بلطيم 28 22

مطروح 27 18

السلوم 25 19

سيوة 36 19

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 36 22

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 28 19

رفح 30 20

رأس سدر 33 21

نخل 32 17

نويبع 36 26

طابا 35 22

كاترين 31 20

الطور 33 23

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 38 25

مرسى علم 37 26

الفيوم 35 22

بنى سويف 35 22

المنيا 36 22

أسيوط 36 23

سوهاج 39 23

قنا 41 23

الأقصر 42 24

أسوان 41 24

إدفو 42 25

أبوسمبل 40 22

الوادى الجديد 40 23

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.

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