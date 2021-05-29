تفقد الرئيس السيسى أعمال تطوير المحاور بشرق القاهرة يتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت الجولة التفقدية، التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لمتابعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.



تحت عنوان (السيسي يتابع تطوير المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة) نقلت صحيفة (أخبار اليوم) عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي اطلع على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع "عبد الحميد بدوي" وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد واللذين تم توسعتهما بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه امتدادا إلى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية، التي تحتوي على 12 شارعا بإجمالي أطوال 14 كلم؛ لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكة المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالي أطوال 35 كم، وتنفيذ خط صرف صحي بطريق الأوتوستراد بطول 2 كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ 2 كوبري دوران للخلف في طريق الأوتوستراد بواقع 3 حارات مرورية لكل كوبري.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي ناقش أثناء الجولة التفقدية المسئولين بمواقع العمل، واطلع على سير الخطوات التنفيذية.. مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.. مشيرة إلى أن الرئيس السيسي التقى بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.



وتحت عنوان (تنفيذا لتوجيهات الرئيس نقل سيدة للعلاج بمعهد ناصر على نفقة الدولة).. نقلت صحيفة (الأهرام) عن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إعلانها نقل السيدة التي التقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، إلى مستشفى معهد ناصر؛ لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.



كما نقلت الصحيفة عن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة توضيحه أن وزيرة الصحة وجهت بإرسال سيارة إسعاف مجهزة برفقة طبيب متخصص في أمراض الباطنة، لنقل السيدة التي تبلغ من العمر 63 عامًا من منطقة النهضة بمدينة السلام في القاهرة، إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، حيث تعاني من مرض السكري، والتهابات بالعين، كما أنها تعاني من سرطان الثدي وتخضع للعلاج الكيميائي.