«الجمهورية»: المحادثات المصرية الجيبوتية تناولت موقف سد النهضة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المحادثات المصرية - الجيبوتية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجيبوتي تناولت الموقف المصري الثابت والمعروف تجاه قضية "سد النهضة"، و الذي يتفق مع مصالح الأطراف الثلاثة (المصرية والسودانية والإثيوبية).



وأضافت الصحيفة - في افتتاحياتها اليوم السبت بعنوان (مواقف عادلة) - أنه لابد من التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة وفي أقرب فرصة ممكنة وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون و التكامل بين بلدان و شعوب المنطقة.



و أشارت إلى أن المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي عمر جيلة جاءت بناءة ومثمرة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية و الاقتصادية والأمنية و العسكرية.



وأوضحت "الجمهورية" أنه تم الاتفاق على أهمية الانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية المشتركة.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، جمهورية جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيسها إسماعيل عمر جيلة.

وسبق للرئيس اأن التقى أكثر من مرة برئيس جيبوتي، لكن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها السيسي جيبوتي، فيما زار رئيس جيبوتي مصر من قبل، وأجرى مباحثات في ملفات إقليمية مختلفة مع نظيرة المصري.

وتعود العلاقات بين البلدين في التاريخ الحديث إلى استقلال جيبوتي عام 1977، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي افتتحت سفارة لها هناك، إضافة إلى أنها من أوائل الدول التي رحبت باتفاق الحكومة و ائتلاف المعارضة هناك، والذي أنهى الخلاف السياسي بينهما، لكن لم يجر رئيس مصري زيارة لجيبوتي قبل الزيارة الحالية للسيسي.