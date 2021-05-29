السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجمهورية»: المحادثات المصرية الجيبوتية تناولت موقف سد النهضة

زيارة الرئيس السيسى
زيارة الرئيس السيسى لدولة جيبوتى

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المحادثات المصرية - الجيبوتية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجيبوتي تناولت الموقف المصري الثابت والمعروف تجاه قضية "سد النهضة"، و الذي يتفق مع مصالح الأطراف الثلاثة (المصرية والسودانية والإثيوبية).


وأضافت الصحيفة - في افتتاحياتها اليوم السبت بعنوان (مواقف عادلة) - أنه لابد من التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة وفي أقرب فرصة ممكنة وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون و التكامل بين بلدان و شعوب المنطقة.


و أشارت إلى أن المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي عمر جيلة جاءت بناءة ومثمرة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية و الاقتصادية والأمنية و العسكرية.


وأوضحت "الجمهورية" أنه تم الاتفاق على أهمية الانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية المشتركة.

 

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي،  جمهورية جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيسها إسماعيل عمر جيلة.

 

وسبق للرئيس اأن التقى أكثر من مرة برئيس جيبوتي، لكن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها السيسي جيبوتي، فيما زار رئيس جيبوتي مصر من قبل، وأجرى مباحثات في ملفات إقليمية مختلفة مع نظيرة المصري.

 

وتعود العلاقات بين البلدين في التاريخ الحديث إلى استقلال جيبوتي عام 1977، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي افتتحت سفارة لها هناك، إضافة إلى أنها من أوائل الدول التي رحبت باتفاق الحكومة و ائتلاف المعارضة هناك، والذي أنهى الخلاف السياسي بينهما، لكن لم يجر رئيس مصري زيارة لجيبوتي قبل الزيارة الحالية للسيسي.

تعاون العسكري سودانى سد النهضه مصر السيسي عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السودان محادثات الرئيس السيسي التبادل التجاري

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

بعيدا عن الإصابة بكورونا.. أسباب أخرى للشعور بضيق التنفس

اليوم.. محاكمة رئيس شركة سينا كولا بتهمة التهرب الضريبى

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين