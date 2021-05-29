السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأهرام»: مصر كانت وسوف تظل أهم طرف فى تحقيق التضامن والتلاحم العربى

مصر تقود التضامن
مصر تقود التضامن العربي

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر كانت وسوف تظل أهم طرف في تحقيق التضامن والتلاحم العربي، وليس ذلك من قبيل التفاخر أو المبالغة أو التعالي على الآخرين، وإنما الغرض هو العودة إلى الواقع تلافيا للمزايدات والأوهام وأحلام اليقظة الخيالية، خاصة أننا نحن العرب نشهد واحدة من أدق وأخطر مراحل تاريخنا، ولم يعد هناك وقت لنضيعه، حيث المتربصون بنا كثيرون، ويتزايدون يوما إثر يوم.


وأضافت الصحيفة - في افتتاحياتها اليوم السبت بعنوان (مصر تقود التضامن العربي) - أن عودة مصر لتقود سفينة التضامن العربي، إلى جوار شقيقاتها، باتت ضرورة حياة أو موت قبل أن يجرفنا الطوفان الذي يترصدنا جميعا، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ولعل فيما جرى في غزة قبل أيام ما يؤكد تلك الحقيقة، ولايستطيع، إلا مغرض أو حاقد، أن ينكر الدور المصري المبهر في إيقاف نزيف الدم في غزة، وها هو العقل السديد، والرأي الرشيد، يحتمان امتداد هذا الدور المصري ليشمل بقية المناطق العربية التي تزلزلها القلاقل والنزاعات.


وأشارت إلى أنه من الضروري التذكير بتطورين مهمين حدثا في الأيام القليلة الماضية، أولهما تلك الاتصالات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أشقائه من الزعماء العرب، والثاني هو الاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس السيسي، والتي تركزت على ضرورة استئناف عملية السلام تحت إشراف القيادة السياسية المصرية، باعتبارها الأكفأ والأكثر خبرة والحائزة على القبول من كل الأطراف في هذا الملف.


وأوضحت "الأهرام" أن قيادة مصر لعملية إعادة التضامن العربي ليست جديدة، ولا هي استثناء من حركة التاريخ العربي المعاصر، بل هي القاعدة وما دون ذلك هو الاستثناء، وبناء على هذا فإن جهود استعادة التضامن العربي يجب أن تتواصل بحيث لانسمح لأحد بتعطيلها، وبالتالي، فإن علينا أن نكون أكثر ذكاء وفطنة من كارهينا وأعدائنا لأن ما يجمعنا، نحن العرب، أكثر بكثير مما يفرقنا، وإن مصر لعلى استعداد كامل الآن للقيام بدورها الذي كتبه عليها القدر، وهو أن تكون الشقيقة الكبرى.

السيسي مصر عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي غزة بايدن الرئيس الرئيس السيسي التضامن القيادة السياسية

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

بعيدا عن الإصابة بكورونا.. أسباب أخرى للشعور بضيق التنفس

اليوم.. محاكمة رئيس شركة سينا كولا بتهمة التهرب الضريبى

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين