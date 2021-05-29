خبراء ينصحون بوقف صيد الرنجة فى بحر البلقان الغربى 2022

أوصى المجلس الدولي لاستكشاف البحار بتجميد صيد الرنجة في بحر البلقان الغربي في عام 2022..



ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، بجانب أسماك القد، تعد أسماك الرنجة الغربية أهم أنواع الأسماك في صناعة الصيد في بحر البلقان. وكان النوعان تحت ضغط كبير لفترة طويلة.



ومن المنتظر أن يتخذ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قرارا ملزما بشأن حصص الصيد على المستوى السياسي في الربع الرابع من العام الجاري.



وقد تم تأجيل توصية المجلس الدولي لاستكشاف البحار بالنسبة لأسماك القد الغربية حتى أيلول/سبتمبر لأسباب فنية.

يشار إلى أن سمك الرنجة هو عبارة عن سمكة صغيرة، زيتية، تم تقسيمها على شكل فراشة من الذيل إلى الرأس على طول الحافة الظهرية، يتم تمليحها وتخليلها، ووضعها على ألواح الخشب المدخنة والباردة.

في المملكة المتحدة، جزيرة مان، اليابان، وبعض مناطق أمريكا الشمالية، يتم تناولها في الغالب لتناول الإفطار.

في بريطانيا العظمى، كان سمك الرنجة، جنبا إلى جنب مع غيره من الأسماك المدخنة المحفوظة أو المملحة، مثل الطحالب والفتل، يتم تناوله في السابق كبديل الشاى، و قبل الحرب العالمية الثانية كانت تلك الأكلة الأكثر شعبية بين سكان الطبقة العاملة في المناطق الحضرية.

ويحفظ سمك الرنجة بالملح وبعض التوابل الأخرى قبل التجفيف في الهواء الطلق أو في الدخان. طبق في الأصل على الحفاظ على فائض الأسماك (لا سيما تلك المعروفة باسم "الكيبس"، التي يتم حصادها خلال فترات التفريخ، وقد يعني ذلك الحفاظ على أي سمكة أو دواجن أو لحم بقر أو لحم آخر بطريقة مماثلة. عادة ما يتم تحسين هذه العملية عن طريق التنظيف أو التقليم أو الفراغ أو تقطيع الطعام ثم وضعه على السطح نظرا لعوامل التجفيف و المواد الحافظة.