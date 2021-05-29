أعمال البناء تهدد منطقة تيوتيهواكان الأثرية فى المكسيك

تسببت أعمال البناء غير المرخصة بالقرب من منطقة تيوتيهواكان الأثرية في تعريض الآثار المكسيكية الشهيرة للخطر.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أعلنت وزارة الثقافة أن أدلة أثرية قيمة تعرضت للتغيير وبدعم من الحرس الوطني والشرطة، قام ممثلون للوزارة والمعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ بتفقد موقع البناء في قرية أوزتوياوالكو.



يذكر أن المنطقة الاثرية التي يطلق عليها "مدينة الآلهة" وتبعد 50 كيلومترا شمال شرقي العاصمة مكسيكو سيتي، مدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي التابع لمنظمة اليونسكو منذ عام 1987 .



وقد استمرت أعمال البناء لعدة أشهر الآن على قطعتي أرض على طرف الموقع الرئيسي ولكن داخل المنطقة المحمية. ووفقا لتقارير إعلامية، من المقرر أن يتم بناء مركز ترفيه للسائحين هناك.



وتطورت تيوتيهواكان لتصبح واحدة من أقوى مدن ما قبل أمريكا الكولومبية بين عامي 100 و 650 بعد الميلاد. وفي ذروة تقدمها، عاش أكثر من 100 ألف نسمة في العاصمة.



ولأسباب لا تزال غير واضحة تماما، تم هجر المدينة بعد ذلك.

وعلي صعيد آخر ،أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيلها 3050 إصابة و429 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3050، مقابل 2932 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2405772 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 429 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 272 الأربعاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 222661 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9.2%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.