السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: الحكومة الأمريكية تسعى لرفض دعوى قضائية ضد ترامب

ترامب
ترامب

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن وزارة العدل الأمريكية طلبت  من قاضٍ اتحادي رفض دعوى قضائية تم رفعها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير العدل السابق وليام بار ومسؤولين آخرين بشأن التصدي بقوة ضد محتجين سلميين خلال مظاهرة عند البيت الأبيض العام الماضي .
 

 

ونقلت الصحيفة عن محامي وزارة العدل قولهم إنه ينبغي اعتبار ترامب والمسؤولين الأمريكيين الآخرين محصنين من الدعاوى المدنية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لحماية الرئيس وتأمين تحركاته.
 

 

ورفع هذه الدعوى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات أخرى بسبب أسلوب التعامل مع المتظاهرين خلال مظاهرة ضد العنصرية ووحشية الشرطة في أول يونيو حزيران 2020 ، في أعقاب وفاة المواطن الأسود جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما في منيابوليس بعد أن جثا رجل شرطة أبيض على رقبته لأكثر من تسع دقائق.
 

واستهدفت الدعوى إصدار أمر يعلن أن ترامب وبار ومسؤولين آخرين انتهكوا الحقوق الدستورية للمتظاهرين.

وعلى صعيد آخر، هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أمس  الجمعة، رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق والسياسي الجمهوري بول ريان، الذي انتقد في خطاب طويل، ألقاه مساء الخميس، استمرار قبضة ترامب على الحزب الجمهوري.

 

وفي بيان صدر من خلال لجنة العمل السياسي التي يرأسها والمعروفة باسم "أنقذوا أمريكا"، هاجم ترامب ريان، ووصفه بأنه "جمهوري بالاسم فقط"، وألقى عليه وعلى السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ميت رومني، وهو المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2012، باللائمة بسبب خسارة الجمهوريين البيت الأبيض منذ نحو عقد من الزمان.

وكان رايان حينذاك مرشح رومني لمنصب نائب الرئيس.

وقال ترامب إن "بول ريان كان لعنة على الحزب الجمهوري"، وأضاف أنه "ليست لديه أدنى فكرة عما يجب القيام به لبلدنا، لقد كان زعيما ضعيفا وغير فعال، ويقضي كل وقته في محاربة الجمهوريين".

وجاء رد ترامب غداة إلقاء رايان خطابا في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في مدينة "سيمي فالي" بولاية كاليفورنيا، محذرا من المخاطر السياسية التي تواجه الحزب الجمهوري إذا استمر في مساره الحالي.

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