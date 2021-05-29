توقعات بتخفيف أسرع لقيود كورونا فى بعض المناطق بإيطاليا

تسعى الحكومة الإيطالية إلى تخفيف بعضىالقيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا بشكل أسرع في بعض المناطق.



واعتبارا من يوم الإثنين المقبل، سيتم وضع منطقة موليز التي تطل على البحر الأدرياتيكي وجزيرة سردينيا الشهيرة كمقصد لقضاء العطلات وفريولي فينيتسيا جوليا في شمال شرق إيطاليا، في ما يسمى بالمنطقة البيضاء التي تشهد تطبيق أكثر القواعد مرونة بسبب الموقف الجيد للإصابات بكورونا في تلك المناطق.



وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن الوزير روبيرتو سبيرانزا سيوقع أمرا بهذا الأمر.



وستظل بقية المناطق في المنطقة الصفراء التي تعني قيودا معتدلة وفي المناطق البيضاء، سيتوقف تطبيق حظر التجوال الليلي كما ستفتح الحدائق الترفيهية والمراكز الثقافية أبوابها اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، حسبما أفادت صحيفة كوريير ديلا سيرا.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.29 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و653063.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.