السبت 29 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بإطلالة أنثوية.. دنيا عبدالعزيز تخطف أنظار متابعيها «صورة»

دنيا عبدالعزيز
دنيا عبدالعزيز

شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز جمهورها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


 

وظهرت دنيا عبدالعزيز بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مع وضع بعض اللمسات من المكياج الترابي، ولم تضع تعليقا عليها، ولاقى ظهورها ردود أفعال كبيرة من قبل جمهورها ومتابعيها الذين أبدوا إعجابهم بظهورها الرائع ، كما تبادلوا التعليقات والمداعبات معها وكانت أبرز هذه التعليقات " ما شاء الله جميلة، ربنا يحفظك ويحميكي، منورة يا جميلة".

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