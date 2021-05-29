بيراميدز يعلن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق

أعلن نادي بيراميدز، عن اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس "كورونا"، بصفوف الفريق، عقب عودته من نيجيريا، بعد مواجهة إنيمبا، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال بيراميدز، في بيان رسمي: "بعد الشكوى التي تقدمت بها بعثة بيراميدز، بمجرد وصولها نيجيريا، لمواجهة إنيمبا النيجيري، في كأس الكونفدرالية، وتأكيدها على المعاناة الشديدة من الأوضاع الأمنية والصحية وساء حالة فندق الإقامة في مدينة أبا النيجيرية، ضربت موجة شديدة من فيروس "كورونا"، عدد كبير من أفراد النادي في الساعات الماضية.

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