الخطيب يوجه الشكر لمجلس الزمالك بعد تهنئته بتتويج الأهلى بالسوبر الأفريقى

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تقديره لكافة التهاني التي تلقاها الأهلي بمناسبة الفوز بكأس السوبر الإفريقي، وفي المقدمة تهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي جاءت معبرة عن المعاني السامية للرياضة والتأكيد على العلاقات الراسخة بين الأندية الرياضية الشقيقة.

ووجه الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وتمنى رئيس النادي أن تكون هناك انطلاقة جديدة في كل الاتجاهات لتوطيد العلاقات بين المؤسسات الرياضية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.

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