وفاة فاطمة عبدالعظيم شقيقة الفنان حجاج عبدالعظيم

أعلن الفنان حجاج عبد العظيم عن وفاة شقيقته فاطمة وذلك عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حجاج عبدالعظيم منشورا قائلا: "أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم.. فاطمة عبد العظيم .. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة يا غالية".

أخر مشاركات حجاج عبد العظيم الفنية:

وشارك حجاج عبد العظيم خلال الأيام الماضي في العرض المسرحي "أبو العربي" والذي يخوض بطولته الفنان هاني سلامة وانطلق عرضه بالتزامن مع أيام عيد الفطر الماضي.

وتدور مسرحية "أبوالعربي في ميشين ايمبوسيبل" حول أبو العربي الشخصية الشهيرة يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبوالعربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

أبطال وصناع مسرحية "أبوالعربي في ميشين ايمبوسيبل":

ويشارك في بطولة العرض المسرحي "أبوالعربي في ميشين ايمبوسيبل" بجانب النجم هاني رمزي، كل من الفنانة داليا البحيري والنجم أحمد فتحي، وحجاج عبدالعظيم، ومحمد جمعة، وليلى عزالعرب، وعمرو عبدالعزيز، والعرض المسرحي من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

وشارك الفنان حجاج عبد العظيم في شهر رمضان الماضي في مسلسل “النمر” الذي خاض بطولته النجم محمد إمام وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه خلال الشهر الكريم.

- أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل النمر شارك في بطولته عدد كبير من النجوم من أبرزهم نيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمد رياض، ومحمود حافظ، وأحمد عبد الله محمود، وولاء الشريف، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب،ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

- قصة المسلسل

دارت أحداث المسلسل بشكل عام حول منطقة الصاغة وتجارة الذهب، والتجارة غير المشروعة في الصاغة ويقدم محمد إمام في المسلسل الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021، على قناة الحياة، شخصية صعيدية، ويدخل في صراعات كبيرة مع كبار التجار خلال أحداث المسلسل، حول تجارة وصناعة الذهب من أجل استعادة حقه من من ظلموه.

كما شارك الفنان حجاج عبد العظيم في موسم رمضان الماضى بمسلسل إذاعى يحمل اسم "الصهبجية"، ويذاع على راديو مصر، من بطولة كل من: إيمان السيد وميرنا وليد وراندا البحيرى.